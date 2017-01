Illegális bevándorlás

Vészhelyzet a Földközi-tengeren

A Földközi-tengeren érkező bevándorlóknak és menekülteknek segítséget nyújtó két civil szervezet egyike, az SOS Méditerranée szombaton azt közölte, hogy a Földközi-tengeren vészhelyzet van.



A szervezet segítséget kér a menedékkérőknek, miután a tél beállta ellenére továbbra is sokan érkeznek. ”Továbbra is fenntartjuk, hogy vészhelyzet van a Földközi-tengeren” – mondta el telefonos sajtótájékoztatóján Sophie Beau, a szervezet társalapítója és főigazgatója. Bevándorlók és menekültek százai próbálnak meg a tél ellenére Líbiából átjutni a Földközi-tengeren – magyarázta a főigazgató, aki elmondta, hogy az általa vezetett szervezet 375 embert mentett ki a tengerből az év eleje óta.



A korábbi évektől eltérően a tél nem állította meg a tengeren átkelni vágyókat. “Mihelyst javul kissé az idő, az átkelések folytatódnak” – hangsúlyozta Sophie Beau. Az uniós országok hadihajóin kívül az Aquarius, az SOS Méditerrannée hajója az egyetlen nagyobb vízi jármű, amely télen még a tengeren van, a Pro Activa katalán segélyszervezet kisebb hajójával együtt. ”Közbe kell lépni és segíteni kell a humanitárius műveleteket”, ellenkező esetben folytatódnak a 2016-os év tragédiái, amikor több mint 5000 bevándorló és menekült fulladt Földközi-tengerbe, illetve tűnt el.



A hajók továbbra is indulnak, és többüknek nyoma vész – mondta az főigazgatónő, aki felszólította a hatóságokat és a közvéleményt, vegyenek tudomást a Földközi-tenger középső medencéjében zajló tragédiákról. A 99 százalékban magányadományokból működő SOS Méditerrannée támogatást kér az uniós tagállamoktól és intézményektől. Az Aquarius üzemeltetése ugyanis naponta mintegy 11 ezer eurót (3,4 millió forint) emészt fel. Jelenleg körülbelül két hónapnyi működéshez szükséges forrással rendelkeznek – tudatta Sophie Beau. Az Aquarius jelenleg egy szicíliai kikötőben tankol, és hétfőn indul újra a tengerre, ha az időjárás lehetővé teszi.

Tavaly 181 436 menedékkérő érkezett Olaszországba, ami rekordnak számít - közölte pénteken a Frontex, az unió határőrizeti szerve.