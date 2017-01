Időjárás-jelentés

Halálos hideg Lengyelországban

Lengyelországban hét halálos áldozatot követelt a rendkívül hideg pénteki idő, november elejétől pedig 53-an haltak meg a hideg miatt - közölték a lengyel kormány biztonsági központjának (RCB) honlapján.



A szombat reggel közzétett RCB-jelentés szerint az utolsó 24 órában Lengyelországban több helyen mínusz 20 fokot mértek. Az országos meteorológiai szolgálat ennél is keményebb fagyokról számolt be: az északkelet-lengyelországi Suwalkiban a hajnali órákban mínusz 27, a sziléziai Katowicében pedig mínusz 29 fok volt.



A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy riasszák a rendőrséget, ha rászoruló hajléktalan, illetve idős, beteg, magányos emberekről van tudomásuk. Az összes lengyelországi vajdaság közzétette a megnyitott melegedők és átmeneti szállások listáját – szombaton Lengyelország egész területére elsőfokú, életveszélyt jelző riasztást adtak ki, helyenként mínusz 23-25 fok is lehet.