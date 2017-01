Terror

Mentálisan sérült veterán volt a floridai lövöldöző

A lövöldözés után a floridai repülőtér felfüggesztette működését, a hírtelevíziók felvételein azt volt látható, hogy több száz ember tartózkodik a kifutópályán.

Korábban Irakban szolgálatot teljesítő veterán volt az a 26 éves férfi, aki a floridai Fort Lauderdale nemzetközi repülőterén pénteken vaktában lövöldözött, öt embert megölt és nyolcat megsebesített. Az amerikai média azt is kiderítette, hogy mentális problémákkal küszködött, pszichológiai kezelésben is részesült.



A fegyveres elkövetőt őrizetbe vették, miután 9 milliméteres automata pisztolyából az egész tárat kilőtte. A rendőrségi illetékesek nem tudták még megállapítani, hogy milyen indíttatásból követte el tettét a merénylő, így nem lehet még tudni, hogy terrorista vagy más természetű bűncselekményről van-e szó.

A hatóságok nem közölték az illető nevét sem, Bill Nelson floridai szenátor mondta el a sajtónak, hogy hivatalos forrásokból tudja: Esteban Santiago Ruiz a huszonhat esztendős lövöldöző neve.



Floridai rendőri források korábban azt jelentették, hogy az elkövető Kanadából érkezett egy kanadai légi járattal. Kanada washingtoni nagykövetsége azonban nem sokkal ezután közleményben cáfolta ezt az információt.



A CNN hírtelevízió később tudni vélte, hogy a tettes Alaszkából érkezett. Az EFE spanyol hírügynökség azt írta, hogy csütörtökön kelt útra az alaszkai Anchorage-ból (ahol menyasszonya és gyermeke lakik), onnan Minneapolisba utazott, s ezután szállt fel egy Floridába tartó gépre.



A hírek szerint még a beszálláskor jelezte, hogy egyetlen poggyászában fegyver van. Fort Lauderdale repülőterén, miután a csomagjához hozzájutott, bement a mosdóba, ott elővette fegyverét, ezután ment ki és kezdett lövöldözni. Találomra, de fejmagasságba adta le a lövéseket.



A hírügynökségek ezután megpróbáltak információkat szerezni arról, ki is ez a 26 éves férfi. Eddig annyit derítettek ki, hogy Esteban Santiago Ruiz New Jerseyben született, majd két éves korától Puerto Ricóban nevelkedett. Az amerikai nemzeti gárda kötelékébe 2007-ben került. Egy évet szolgált Irakban egy műszaki zászlóaljban, visszatérése után Fairbanksben az alaszkai nemzeti gárdánál teljesített szolgálatot ugyancsak a műszakiaknál. Itt azonban lefokozták, majd leszerelték “elégtelen teljesítmény” indokával.



A sajtó által felkeresett rokonai elmondták, hogy már Irakból való hazatérése után “sem volt túlságosan jól”, de körülbelül egy hónappal ezelőtt látszott súlyosbodni az elmeállapota, anyja szerint látomások is gyötörték. Egy rendőrségi forrás az AP hírügynökségnek elmondta: Santiago novemberben Anchorage-ban besétált a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) helyi kirendeltségére, hogy bejelentse, az amerikai kormány ellenőrzése alatt tartja az elméjét és arra kényszeríti, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet videóit nézze.



A lövöldözés után a floridai repülőtér felfüggesztette működését, a hírtelevíziók onnan sugárzott felvételein azt volt látható, hogy több száz ember tartózkodik a kifutópályán. A CNN értesülései szerint sem a floridai repülőteret, sem az Egyesült Államok más légikikötőit nem érte korábban fenyegetés, a támadás váratlan volt.



Fort Lauderdale nemzetközi repülőtere mintegy harminc légitársaságot szolgál ki, rendkívül nagy az utasforgalma amiatt, hogy utasszállító hajók kikötői vannak a közelben. Novemberben például 2,5 millió utas fordult meg a légikikötőben.

