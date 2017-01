USA

Trump: az orosz hackertámadások körüli vita "politikai boszorkányüldözés"

"Politikai boszorkányüldözésnek" nevezte az orosz hackertámadások körüli vitát Donald Trump megválasztott elnök a The New York Times című lapnak adott pénteki interjújában.



Trump a választási vereséget szenvedő demokratákat tette felelőssé ezért. A megválasztott elnök vizsgálatot követelt, hogy hogyan jutott az NBC televízió titkos hírszerzési adatokhoz, mire a Fehér Ház cáfolta, hogy onnan kerültek vona ki a dokumentumok.



A lap internetes oldalán megjelent interjúban a leendő elnök annak a meggyőződését adott hangot hogy a "politikai boszorkányüldözés" célja nem más, mint próbálkozás elnöki legitimitásának kétségbevonására a beiktatás előtt két héttel.



Trump mindezért a demokratákat okolta. "Nagyon csúnya vereséget szenvedtek a választásokon, én több megyében nyertem meg a szavazást, mint Ronald Reagan" - szögezte le. "Emiatt rendkívül zavarban vannak, bizonyos értelemben boszorkányüldözés folyik s ők most csak erre összpontosítanak".



A megválasztott elnök ismét cáfolta az Obama-kormányzat vádjait, melyek szerint oroszok intéztek volna támadásokat demokrata párti politikusok számítógépes rendszerei ellen. Hangsúlyozta, hogy Kína nemrégiben húszmillió kormányzati személyiség és alkalmazott személyi adatait lopta el számítógépes támadással s feltette a kérdést: "hogy' lehet, hogy erről senki sem beszél?".



"Meghackelték a Fehér Házat, a kongresszust, úgy tűnik, mi vagyunk a világ hackertámadásainak fővárosa" - szögezte le Trump. Hozzátette: egyáltalán nem akarja, hogy más országok folyvást számítógépes támadást intézzenek az Egyesült Államok ellen. Donald Trump pénteken a New York-i Trump-toronyban lévő főhadiszállásán fogadja James Clappert,a hírszerző szervezetek csúcsvezetőjét, John Brennant, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatóját, Mike Rogerst, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) igazgatóját és James Comeyt, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezetőjét. Sajtóhírek szerint előterjesztik neki azokat a bizonyítékokat is, amelyek alátámasztják a választási folyamatba történt orosz beavatkozást.



Nem sokkal a The New York Timesnak adott interjú előtt a megválasztott elnök Twitter-üzenetben jelezte: vizsgálatot kér annak ügyében, hogyan jutott az NBC televízióhoz titkosított hírszerzési anyag az állítólagos orosz hackertámadásokról. "Felkérem a képviselőház és a szenátus illetékes bizottságait, hogy vizsgálják ki, hogyan kerültek az NBC-hez titkos hírszerzési információk, mielőtt még én láttam volna őket" - olvasható a Twitter-bejegyzésben.



A Fehér Ház péntek délután - noha bejegyzésében Donald Trump nem is említette - cáfolta, hogy kiadta volna a titkosított hírszerzési adatokat az NBC televíziónak.