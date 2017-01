Románia

Bér- és nyugdíjemelésekről döntött az új román kormány

Bér- és nyugdíjemelésekről, a hallgatói ösztöndíjak növeléséről, valamint a kis- és középvállalkozóknak nyújtott adókedvezményről döntött pénteken a két napja beiktatott román kormány. 2017.01.07 03:30 MTI

A bruttó minimálbér február elsejétől 1250 lejről (85 ezer forint) 1450 lejre emelkedik. A kormányhatározatot megszegő munkáltatót 300-tól 2000 lejig terjedő bírsággal sújthatják. A bukaresti kormány várakozása szerint a rendelkezés további 0,2 százalékpontos GDP-növekedést hozhat az országnak.



Szintén február elsejétől 20 százalékkal emelik a helyi közigazgatásban foglalkoztatott közalkalmazottak bérét, és 50 százalékkal a közpénzekből működtetett kulturális intézményekben dolgozó előadóművészek - színészek, zenészek, táncosok - juttatását. A határozat nem érinti az önkormányzatok választott tisztségviselőit.



Pénteken arról is döntöttek, hogy a nyugdíjpontot (a nyugdíjszámításnál figyelembe vett alapösszeget) 9 százalékkal 1000 lejre emelik 2017 július elsejétől.



Az akkreditált egyetemeken tanuló valamennyi hallgató ingyen utazhat másodosztályon az állami vasúttársaság járatain, az egyetemek szociális ösztöndíj-alapját pedig az eddigi 86 lejről 201 lejre emelik hallgatónként. Minderről egy azonnal hatályba lépő sürgősségi rendeletet fogadott el a bukaresti kormány.



Egy másik sürgősségi rendelettel az adótörvényt is módosították pénteken: azok a Romániában bejegyzett kis- és középvállalkozások, amelyek éves forgalma nem haladja meg a félmillió eurót, a 16 százalékos nyereségadó helyett áttérhetnek a "mikrovállalatok" számára biztosított, a forgalom egy százalékával egyenlő kedvezményes adózásra. Eddig a 100 ezer eurós éves forgalom alatti kkv-k minősültek mikrovállalatoknak Romániában, adózásuknál pedig az alkalmazottak számát is figyelembe vették.



A sürgősségi rendelet egy másik előírása szerint a (kizárólag) kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégek működésük első tíz évében mentesülnek a nyereségadó befizetésének kötelezettsége alól.



Eltörölték továbbá a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok összegének felső határát: eddig a nagy jövedelműeknek nem kellett a bruttó átlagbér ötszörösénél nagyobb járulékot fizetniük Romániában.



A szociálliberális kormány ezt követően dolgozza ki a 2017-es állami költségvetést, amelyet a tervek szerint január végén fogad el a parlament.