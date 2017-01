Halálos lövöldözés a floridai Fort Lauderdale repülőterén

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a lövöldözőt őrizetbe vették. Az MSNBC televízió helyszíni tudósítása szerint az elfogott férfi az egyetlen gyanúsított. Részletek egyelőre nem ismertek, csak annyit tudni, hogy az egyik terminál csomagkiadásánál történt a lövöldözés.



A CNN hírtelevízió értesülései szerint sem a floridai repülőteret, sem az Egyesült Államok más légikikötőit nem érte korábban fenyegetés, a támadás váratlan volt.



Részletek hamarosan!

Heavy police presence here at #FLL where @AriFleischer reports shots have been fired. pic.twitter.com/OuK6AAoLK6