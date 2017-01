Pánik tört ki Brüsszel belvárosában

Egy fiatalt előállítottak - közölte a Le Soir belga napilap pénteken.



A belga rendőrség tájékoztatása szerint egy fiatalember lopni próbált a brüsszeli rue Neuve bevásárló utca egyik üzletéből. Mivel a biztonsági emberek megállították, a barátait hívta segítségül, akik annak érdekében, hogy a tömegben könnyen elmenekülhessenek, "bombát" kiabáltak. Emiatt a közelben tartózkodók menekülni kezdtek, pánikot keltve az utcán tartózkodók között.



A lopni próbáló fiatalembert előállították - közölte a rendőrségi forrás.

Lots of police at galarie inno on rue neuve after evacuation of shop pic.twitter.com/MN4NNtDOZg