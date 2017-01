Erőszak

Vádat emeltek a fogyatékos fiatalembert megkínzó chicagóiak ellen

Vádat emeltek csütörtökön azok ellen az amerikai fiatalok ellen, akik Chicagóban megkínoztak és megsebesítettek egy mentális problémákkal küszködő fiatalembert, és az egészet élőben "közvetítették" a Facebook közösségi oldalon.



A bűncselekmény megdöbbenést és hatalmas felháborodást váltott ki az amerikai sajtóban.



A rendőrség csütörtökön letartóztatta a négy fiatalt, délután pedig "gyűlöletből elkövetett bűncselekmény" miatt már vádat is emeltek ellenük.



A tizennyolc éves elkövetők - két fiú és két lány - szerdán egy szoba sarkában megkötözték a szellemileg visszamaradott fiatalembert, a száját ragasztószalaggal letapasztották, mintegy fél órán keresztül verték és kínozták, a koponyáján pedig óriási vágást ejtettek. Közben nevetve Donald Trump leendő elnököt és általában a fehéreket gyalázták. Az egészet élőben mutatták a Facebook közösségi oldalon.



A chicagói rendőrség a videó alapján azonosította be és tartóztatta le a négy elkövetőt, akiknek egyike az iskolából ismerte az áldozatot.



Az elkövetők nevét a rendőrség nem hozta nyilvánosságra, és a szóvivő elhárította a választ arra az újságírói kérdésre is, amely az elkövetők és az áldozat bőrszínét firtatta.



A videón ugyanakkor jól látszik, hogy az áldozat fehér bőrű, négy nevető megkínzója pedig fekete.



A megrázó bűncselekmény pontos körülményeit a rendőrség egyelőre vizsgálja. Az áldozatra éjjel találtak rá, amint az utcán bolyongott, és olyan sokkos állapotban volt, hogy kórházba szállítása után is órákba telt, mire megszólalt.



A kínzásról készült videót a Facebook időközben eltávolította, de több amerikai tévécsatorna is bemutatta, és némelyikük honlapján is megtalálható volt.