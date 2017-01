Ünnep

A napkeleti bölcsek érkezését várják Spanyolországban

Egész Spanyolország a három napkeleti bölcs, Gáspár, Menyhért, Boldizsár érkezését várja, akik csütörtök este látványos utcai parádé, a Cabalgata keretében vonulnak be több spanyol városba is, hogy ajándékot vigyenek a gyerekeknek.



A hagyomány szerint a három királyok, akik ajándékot vittek a szenteste világra jött kis Jézusnak, Vízkereszt előestéjén sorra járják a spanyol házakat, hogy ajándékot vigyenek a gyerekeknek. Aki nem viselkedett jól, szenet, pontosabban szén formájú édességet kap január 6-án.



Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao csak néhány azok közül a városok közül, ahol nagyszabású ünnepi felvonulással készülnek az eseményre. A Cabalgatát a délkelet-spanyolországi Alcoy városában rendezik meg legrégebb óta, oda már a 132-ik alkalommal vonulnak be parádé keretében a napkeleti bölcsek.



A felvonulás mindig a fővárosban a leglátványosabb. Madridban ebben az évben mintegy kétezer szereplő vesz részt az ünnepi menetben, amelyre több mint 650 ezer eurót költött a város. A mintegy két és fél órás felvonuláson 12 feldíszített, nyitott jármű halad végig a belvárost átszelő egyik sugárút 3 kilométeres szakaszán. Az út mentén több tribünt is felállítottak ez alkalomra, ahonnan jól lehet majd látni a vonuló kürtösöket és dobosokat, a jelmezes lovasokat és a Colse-Act Theather holland utcaszínház gólyalábasait.



A többség azonban kordonok mögül nézi majd a felvonulást. A kisebbeket ilyenkor a szüleik a nyakukba veszik, de az sem ritka, hogy a családok sámlit vagy kislétrát visznek magukkal, hogy arra felállva a gyerekek átláthassanak a tömeg felett.



Országszerte több százezren, főként családok töltik meg az utcákat ilyenkor, hogy élőben követhessék az ajándékhozók érkezését, akik a felvonulásokon édességet osztanak, cukorkákat szórnak a gyereknek.



Ebben az évben fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezik meg a Cabalgatát, Madridban például 800 rendőr vigyáz az ünneplőkre. Az esemény idején korlátozzák a forgalmat a belvárosban és sűrítik a közúti ellenőrzéseket.