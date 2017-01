Beruházás

Elítéltek építik a nagy falat

hirdetés

Egy massachusettsi megye seriffje felajánlotta, hogy a megyei börtönből rabokat vezényel ki a megválasztott elnök, Donald Trump által a mexikói határra ígért fal felépítéséhez.



Thomas Hodgson, az északkeleti Massachusetts állam Bristol nevű megyéjének seriffje nemcsak felajánlotta, hogy az általa felügyelt megyei börtön rabjait kivezényli a mexikói határra ígért fal építéséhez, hanem leszögezte, hogy egyetlen más eszköz sem lenne megfelelőbb a rabok neveléséhez, mint a falépítés.



A seriff, akit szerdán iktattak be hivatalába - amelyet immár negyedik alkalommal tölt be - az ünnepségen elmondott beszédében azt fejtegette, hogy a tanulás és a kőműves mesterség elsajátítása mellett fontos jelképes jelentősége is van annak, hogy éppen rabok építik azt a falat, amelynek célja a bűnözés megelőzése, illetve megállítása. Hodgson seriff szerint emellett a kőműves szakma elsajátítása könnyebbé teszi az elítélteknek a szabadulásuk utáni elhelyezkedést is visszailleszkedést a társadalomba.



Thomas Hodgson szerint teljes egészében rabok építhetnék fel a Donald Trump által a kampányban megígért falat a mexikói határon.



Az amerikai sajtó munkatársai megkeresték a leendő elnök csapatát, hogy kommentálja a massachusettsi seriff javaslatát, ám egyelőre senki nem nyilatkozott.



Az első sajtókommentárok ugyanakkor megjegyzik: az Egyesült Államokban régi hagyomány a köztörvényes bűncselekményekért elítéltek munkára fogása,. Az érvelés mindig az volt, hogy a rabok így szakmát sajátíthatnak el és könnyebben illeszkedhetnek vissza a társadalomba.



A javaslatot ellenzők viszont azt hozzák fel, hogy a rabokat nem fizetik meg kellőképpen. Az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (UCLA) nevű, baloldali civil szervezet egyik tanácsadója, Laura Rotolo egy telefoninterjúban máris jelezte: a megyei seriff javaslata sérti az elítéltek jogait. Rotolo szerint "a javasat perverz, embertelen és nagy valószínűséggel alkotmányellenes".