95 éves volt

Elhunyt Anna Magdalena Schwarzová cseh szerzetes, a náci és a kommunista rendszer politikai foglya

Kilencvenöt éves korában elhunyt Krakkóban Anna Magdalena Schwarzová cseh kármelita szerzetes, vallási aktivista és a náci és a kommunista rendszer politikai foglya. 2017.01.04 16:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az 1985-től a krakkói sarutlan kármelita kolostorban élő apácának 2011-ben Václav Klaus akkori cseh elnök az egyik legmagasabb állami kitüntetést, a Tomás Garrigue Masaryk-rendet adományozta, ugyanabban az évben két másik magas cseh díjjal is kitüntették a demokráciért való hozzájárulásáért. Az akkoriban a szerzetesi visszavonultságban élő apáca élettörténete széleskörű érdeklődést váltott ki Csehországban és Lengyelországban egyaránt.



Schwarzová 1921-ben született Prágában, egy asszimilálódott zsidó családban. Gimnazistaként katolikus hitre tért át, 1941-ben a családját a németek a theresienstadti koncentrációs táborba deportálták. Apját később az auschwitzi náci német haláltáborban gyilkolták meg.



Schwarzová már 1948-ben kezdte el a karmelita noviciátust, az abban az évben bekövetkezett csehszlovákai kommunista fordulat után azonban a közösségét feloszlatták és kizárták a prágai Károly Egyetemről is. Mindvégig kapcsolatokat tartott hittársaival, a rezsim által internált papoknak élelmiszert és irodalmat vitt.



1953-ban az állambiztonság letartóztatta, az államellenes tevékenység vádja miatt 11 éves börtönre ítélték el. Az 1960-os amnesztia révén szabadlábra helyezték, csak munkásként dolgozhatott.



1978-ban titokban letette az örökfogadalmat, de továbbá is civil foglalkozásokat vállalt. Rendfelettesei döntéséből nem írta alá a Charta 77 ellenzéki nyilatkozatot, bár kapcsolatokat tartott fenn a mozgalom résztvevőivel. A kommunista titkosrendőrség megfigyelte, házkutatásokat tartottak nála, többször kihallgatták, és a rendtársaival való kapcsolatait is akadályozták.



1970 végétől rendszeresen Lengyelországba járt, a cseh és a lengyel ellenzék között közvetített, de mindenekelőtt a krakkói karmelita kolostorban keresett lelki támaszt. A csehszlovák kommunista hatóságok 1985-ben engedélyezték, hogy a lengyelországi zárdába vonuljon, ennek fejében le kellett mondania állampolgárságáról, melyet csak az 1989-es rendszerváltás után szerzett viszza. Élete hátralévő részét a krakkói kolostorban töltötte.



Anna Magdalena Schwarzová hétfőn hunyt el, a nővért szombaton helyezik örök nyugalomra Krakkóban.