Illegális bevándorlás

Olaszország kitoloncolási megállapodásokat kötne afrikai országokkal

Az olasz hatóságok 30 ezer illegális bevándorlót szólítottak fel az ország elhagyására, ugyanakkor csak 5000-en tettek ennek eleget, és tértek vissza hazájukba. 2017.01.02 15:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az olasz kormány kitoloncolási megállapodásokat kötne afrikai országokkal, hogy gyorsabban küldhesse vissza az országban illegálisan tartózkodó migránsokat - jelentette hétfőn az Il Messaggero című olasz napilap.



Marco Minniti olasz belügyminiszter a héten Tuniszba utazik, hogy egy már meglévő kitoloncolási megállapodás kibővítéséről tárgyaljon Tunéziával. Ebből az észak-afrikai országból származott Anis Amri is, a december 19-i berlini gázolásos merénylet feltételezett elkövetője is, akit napokkal később lelőttek Milánóban.



Az olasz hatóságok 30 ezer illegális bevándorlót szólítottak fel az ország elhagyására, ugyanakkor csak 5000-en tettek ennek eleget, és tértek vissza hazájukba.



Olaszország fokozza erőfeszítéseit az illegális bevándorlók kitoloncolására. Az olasz rendőrség is szigorított ellenőrzéseket vezetett be, hogy kiszűrje és kitoloncolja az iszlamista körökkel kapcsolatban álló illegális migránsokat. 2015 óta 132 ilyen személyt utasítottak ki az országból.



Amri németországi menedékkérelmét 2016 júniusában utasították el. A helyi hatóságok azonban nem tudták kitoloncolni, mivel az ehhez szükséges tunéziai dokumentumok csak a berlini merényletet követően érkeztek be hozzájuk. Az elutasított tunéziai menedékkérő esete ezért tovább hevítette azt a vitát, amely a kitoloncolásokban gyengén együttműködő államokkal szembeni intézkedésekről folyik.



Jusszef Sahíd tunéziai miniszterelnök viszont védelmébe vette országa hatóságait, miszerint azok a megszokott módon tökéletesen együttműködtek. A tunéziai hatóságok előtt Amri kisstílű bűnözőként volt ismert, nem pedig szélsőséges iszlamistaként. “Amikor elhagyta Tunéziát, még nem állt kapcsolatban a szélsőségesekkel” – hangsúlyozta Sahíd. Hozzáfűzte: Amri Európában radikalizálódott.