Megkéseltek egy 21 éves fiatalt

Lengyelországi zavargások: vádemelés egy tunéziai állampolgár ellen

Gyilkosság elkövetésével vádolták meg az Elkben letartóztatott 26 éves tunéziai állampolgárt - jelentette be hétfőn a lengyel ügyészség az északkelet-lengyelországi városban lezajlott eseményekről nyilatkozva.



Elkben szilveszter éjjel megkéseltek egy 21 éves helyi lakost, aki ennek következtében életét vesztette. Az elki kerületi ügyészség illetékese hétfő reggeli sajtóértekezletén elmondta: a gyilkosság azután történt, hogy az - egyébként büntetett előéletű - fiatalember, aki egy barátjával együtt ment be egy kebab étterembe, fizetés nélkül két üveg itallal távozott onnan. Az ügyészség közölte: a lopás előtt valószínűleg szóváltás mérgesítette el a helyzetet, a részletek tisztázása folyamatban van.



Az étterem tunéziai állampolgárságú szakácsa, valamint a tulajdonosa - aki a legújabb ügyészségi közlemény szerint algériai-lengyel kettős állampolgár - a távozó lengyel után eredt, a másik vendég - az eddigi értesülésekkel ellentétben - az étteremben maradt. Az utcán szóváltást követően verekedés alakult ki, és eközben szúrták le a lengyel férfit. Barátja, aki szintén büntetett előéletű, ezt követően ment ki a bárból, ahová távozáskor egy petárdát dobott be.



A kiérkező rendőrök őrizetbe vették a bárban tartózkodó négy férfit, a tunéziai és az algériai mellett - nem hivatalos sajtóértesülések szerint - még egy algériai és egy marokkói állampolgárt. Ügyészségi közlemény szerint a bártulajdonost is megvádolhatják a halálos kimenetelű verekedésben való részvétellel, és elrendelhetik három hónapos letartóztatását. A két külföldit, aki a verekedés idején az étteremben maradt, valószínűleg hétfő estig szabadon engedik, az eljárásban a továbbiakban tanúként szerepelnek.



A gyilkosság nyomán vasárnap tüntetések zajlottak le a városban.



Mariusz Blaszczak belügyminiszter hétfőn a lengyel közszolgálati rádiónak nyilatkozva kijelentette: Lengyelország biztonságos ország, a gyilkosság elkövetőjével és a közrendet megzavaró garázdákkal szemben a törvények szerint fognak eljárni.



Ezzel arra utalt, hogy a gyilkosság hírére az étterem előtt vasárnap reggel több száz ember gyűlt össze, és éjfélig tartó zavargások törtek ki, melyek során kövekkel betörték az étterem kirakatait, és megdobálták a kiérkező rendőrök autóit is.



A közeli Olsztynból érkező, katonákkal is megerősített rendőrség kordonnal zárta el azt az útszakaszt, ahol az étterem található. A rendőrök paprikasprayt vetettek be, 28 tüntetőt őrizetbe vettek, s az összecsapásokban két rendőr könnyebben megsérült. Az ügyészség hétfői közleménye szerint az őrizetbe vett tüntetőket kedd estig hallgatják ki, egyenként állapítva meg esetleges büntetőjogi felelősségüket.

A belügyminiszter rádiónyilatkozatában kiemelte, hogy Lengyelországban nem állnak fenn a nyugat-európai országokban tapasztalható problémák, ahol a muzulmán bevándorlók egy része a helyi társadalomba nem integrálódó gettókba tömörül. A kedvező lengyel helyzet szerinte annak is köszönhető, hogy a jelenlegi kormány nem hajtja végre az előző kabinet által vállalt kötelezettséget illegális bevándorlók egyszeri kötelező befogadására.



A miniszter a más országokban elkövetett terrortámadásokkal magyarázta, hogy az elki tüntetők migránsellenes jelszavakat skandáltak. "Lengyelországban nem áll fenn ilyen terrortámadások veszélye" - hangsúlyozta.



Nem hivatalos sajtóértesülések szerint az őrizetbe vett külföldiek legalább néhány hónapja élnek a városban, egy helyi vállalkozó által működtetett két kebab bárban dolgoznak. Elk polgármestere azt mondta vasárnap a Wirtualna Polska hírportálnak, hogy a városban csak néhány, a Közel-Keletről származó ember él, sokkal több az Ukrajnából érkezett bevándorló. Eddig nem történtek ilyen konfliktusok, eltekintve egy másik kebab bárban néhány hónappal ezelőtt kitört verekedéstől, amelynek rendőrségi beavatkozás vetett véget.



A polgármester hétfőn azt közölte a sajtóval: Elk utcáin jelenleg nyugalom van, a belügyminisztérium "szükség esetére" rendőrségi megerősítést ígért az önkormányzatnak. Az elki kerületi ügyészség illetékese a meggyilkolt fiatalember testvérének felhívását idézte, hogy az áldozatról a helyi lakosok legfeljebb egy néma meneten emlékezzenek meg, ne rendezzenek újabb tüntetéseket. Hétfő este Elkben gyászmisét mutatnak be az áldozatért.