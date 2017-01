Isztambuli merénylet

Az Iszlám Állam egyik közép-ázsiai tagja lehetett az elkövető

Az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet egyik közép-ázsiai, feltehetően üzbég vagy kirgiz állampolgárságú tagja lehetett a 39 halálos áldozatot követelő újévi isztambuli merénylet elkövetője. 2017.01.02 11:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Hürriyet című tekintélyes török napilap titkosszolgálati forrásra hivatkozva jelentette, hogy a hatóságok azt feltételezik, hogy a támadó ugyanahhoz az IÁ-sejthez tartozik, amelyet az Atatürk repülőtéren június 28-án végrehajtott hármas öngyilkos robbantásért is felelőssé tesznek.



A merénylet célpontja a Reina nevű, a Boszporusz európai oldalán található híres szórakozóhely volt, ahol több százan búcsúztatták az óévet.



Az újság arról is írt, hogy az elkövető taxival közelítette meg a helyszínt, de a sűrű forgalom miatt egy rövid szakaszon gyalog érkezett a bejárathoz, ahol lelőtt egy rendőrt és egy civilt, majd behatolva az épületbe gépkarabélyával vaktában tüzet nyitott.



Szakértők a fegyverhasználatból képzett, háborús tapasztalatokkal rendelkező terroristára következtetnek. Szemtanúk beszámolója szerint a földre rogyott sebesültek egy részét a merénylő még fejbe is lőtte. A lövöldözés után eldobta fegyverét és télikabátját, amelyben a helyszínelők 500 török lírát (42 ezer forint) találtak.



A Hürriyet úgy tudja, hogy a támadó taxival távozott, ám mivel nem volt pénze, a sofőr a közeli Kurucesme városrészben kirakta.



A rendőrség továbbra is nagy erőkkel nyomoz a terrorista után.