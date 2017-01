Illegális bevándorlás

Zavargások Lengyelországban: halálra késeltek a migránsok egy helyi lakost

Zavargások törtek ki az északkelet-lengyelországi Elkben vasárnap, miután szilveszter éjjel egy kebab bárban meggyilkoltak egy helyi lakost; a rendőrség őrizetbe vette az étterem négy alkalmazottját - vélhetően algériai, marokkói és tunéziai állampolgárokat -, valamint a bárt megrongáló tüntetőket.



A TVP Info lengyel közszolgálati hírtelevízió hivatalosan meg nem erősített értesülései szerint Elkben egy 21 éves férfi szombat éjjel egy petárdát dobott be a bárba, ezt követően verekedés tört ki, melyben az étteremben dolgozó külföldiek is részt vettek. A fiatalember belehalt a valószínűleg késsel okozott sérüléseibe.



A rendőrség az esemény után közölte: négy embert vettek őrizetbe, köztük külföldieket. Az őrizetbe vettek nemzetiségét "a nyomozás érdekében" hivatalosan nem közölték. A TVP Info, valamint az RMF FM kereskedelmi rádió nem hivatalos értesülései szerint két algériai, egy tunéziai és egy marokkói állampolgárról lehet szó, akik a bár alkalmazottjai, illetve tulajdonosai.



A tragédia helyszínén vasárnap reggel óta több száz ember gyűlt össze, zavargások törtek ki, melyek során kövekkel betörték a bár kirakatait, és megdobálták a kiérkező rendőrök autóit is. A közeli Olsztynból kivonuló erőkkel is megerősített rendőrség több tüntetőt őrizetbe vett, és kordonnal zárta el azt az utcaszakaszt, melyben az étterem található. A tüntetők estére sem hagyták el a környéket.



A gyilkosság körülményeit az elki kerületi ügyészség vizsgálja, a fiatalember halálának pontos okait felderítő boncolást hétfő reggelre tervezik.