Az SZTA tevékenysége 4,5 milliárd forint magántőke befektetését ösztönözte

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) a mintegy 13 milliárd forint értékű, európai uniós tőkeforrás kihelyezése mellett további 4,5 milliárd forint magántőke befektetését ösztönözte működése elmúlt öt évében.

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. közleménye szerint mozgósítani tudott több olyan privát befektetőt is, akik nyitottak az ígéretes kis- és középvállalkozásokba (kkv) való befektetésre, de egyedül nem tudtak elegendő forrást biztosítani a projekt támogatására. A közös befektetés valamennyi ügylet esetében javította az üzleti terv hatékony megvalósítását, segítette a vállalkozások gyorsabb előrehaladását.



A befektetések 75 százalékánál az SZTA tőkeforrása mellé plusz forrás is társult, jellemzően a nagyobb tőkeösszeget igénylő, nagyobb növekedési potenciállal rendelkező, így nagyobb kockázatú projektek esetében.



A társbefektetők a tőkebevonáson túl jellemzően iparági kapcsolatrendszerükkel, valamint operatív tevékenységükkel is segítik a társaságok napi működését, ami az SZTA kockázatát is csökkenti.



A közlemény szerint a sikeres társbefektetői együttműködésekre valamennyi iparágban található példa.



A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. feladata a Széchenyi Tőkebefektetési Alap 14 milliárd forintos forrásának eljuttatása a magyar kis- és középvállalkozói szektornak. Az alap 85 százaléka európai uniós forrásból származik, 15 százaléka magyar állami forrás. Az SZTA célja, hogy a nemzetgazdasági szempontból jelentős, ugyanakkor a piaci kockázati tőkebefektetők figyelmén többségében kívül eső szektorok vállalkozásait támogassa.



Az alap összesen több mint 90 magyar vállalkozás fejlődéséhez és működéséhez biztosított forrást.