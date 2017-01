2017

Példátlan biztonsági intézkedések közepette köszöntötte az újévet Nagy-Britannia

A 12 ezer tűzijáték-rakétát immár hagyományos módon a parlamenttel szemközti 135 méter magas óriáskerék, a London Eye szerkezetéről, valamint a Temzén horgonyzó uszályokról lőtték fel. 2017.01.01 08:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Példátlan biztonsági intézkedések közepette köszöntötték az újévet Nagy-Britanniában. Az időeltolódás miatt a kontinenstől egy órával lemaradva tartott nagyszabású szabadtéri rendezvényeket csak Londonban háromezer rendőr biztosította, és vasárnaptól a brit közlekedési rendőrség rendszeres fegyveres járőrözést kezdett a londoni metróhálózaton.



Theresa May brit miniszterelnök vasárnap hajnalban közzétett újévi üzenetében elismerte, hogy a brit EU-tagságról tavaly júniusban tartott népszavazás - amelyen a többség a kilépésre voksolt - megosztotta az országot, de kijelentette, hogy a Brexit, vagyis Nagy-Britannia távozása az Európai Unióból új lehetőségeket is teremt, és ez reményei szerint egységbe tereli az országot.



Londonban a becslések szerint 250 ezren nézték a Temze partján és más helyszíneken a tizenkét perces, igen látványos tűzijátékot, amely a parlament világhírű toronyórája, a Big Ben éjfélt jelző harangjátékára kezdődött.



A 12 ezer tűzijáték-rakétát immár hagyományos módon a parlamenttel szemközti 135 méter magas óriáskerék, a London Eye szerkezetéről, valamint a Temzén horgonyzó uszályokról lőtték fel.



A Temze partján kijelölt és biztonsági kerítésekkel elkerített szakaszokra - immár harmadik éve - csak előzetesen megváltott jegyekkel lehetett bemenni. Ezekből 110 ezret adtak el, és a tűzijátékra érkezőket a beléptető kapuknál biztonsági ellenőrzésnek is alávetették.



A rendőri jelenlét a díjasított és ellenőrzött part menti övezeten kívül is igen jelentős és jól látható volt. A tűzijátékot sok ezren nézték például a Temzétől távolabb eső Buckingham-palota - az első számú londoni királyi rezidencia - előtti térről, ahová nem kellett jegyet váltani, de itt is folyamatos volt a rendőri járőrözés. A térre bevezető utat acélsorompóval zárták le a forgalom elől, azzal a nem titkolt céllal, hogy járművel ne lehessen a tömegbe hajtani.

Hasonló acél- és betonakadályokat telepítettek számos más olyan helyszínre is, ahol nagy tömeg gyűlt össze az újévköszöntő rendezvényekre.



A Scotland Yard már a tizenkét emberéletet kioltó karácsonyi berlini merénylet után bejelentette, hogy "kiigazításokat hajt végre" a nagy-britanniai nyilvános rendezvények biztonsági őrizetének tervein a karácsonyi és az újévi időszakban. Ennek a felülvizsgálatnak az egyik eleme volt az acélsorompók és betonakadályok elhelyezése a nagy tömegek látogatta rendezvényhelyszínek bevezető útvonalain.



A brit közlekedési rendőrség az újév első napjától meghatározatlan ideig fegyveres járőrözést kezdett a 400 kilométeres londoni metróhálózaton. A jelentősebb londoni tömegközlekedési csomópontokban eddig is volt fegyveres rendőri jelenlét, de ezentúl - most első ízben - a metróállomásokon és a szerelvényeken is jelen lesznek fegyveres járőregységek.



Theresa May brit miniszterelnök újévi köszöntőjében kijelentette: tudja, hogy a brit EU-tagságról rendezett tavaly júniusi népszavazás megosztotta az országot, de az új helyzetből eredő lehetőségek és törekvések ismét egységbe terelhetik a nemzetet. A kormányfő szerint ez biztosíthatja, hogy az Egyesült Királyság ne maradjon a kilépésre voksoló 52 százalék és a bennmaradása szavazó 48 százalék megosztott országa, hanem nemzeteinek "egyetlen nagy uniójaként" élhessen tovább.



Theresa May ezzel alig burkoltan üzent a skót kormánynak is, amely a népszavazás után ismét napirendre vette Skócia függetlenné válásának kérdését, tekintettel arra, hogy a skótok 62 százaléka az EU-tagságra szavazott.