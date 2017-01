Illegális bevándorlás

Migránsok zaklatták az ünneplőket Kölnben

A szigorú biztonsági intézkedések ellenére is voltak szexuális bűncselekmények Kölnben, ezen a szilveszteren is – hangzott el az M1 vasárnap reggeli Híradójában.



A kölni rendőrség szóvivője hajnalban jelentette, hogy migránsok zaklatták az ünneplőket.



A férfiakat hamar elfogták.



A város több pontján is intézkedniük kellett a rendőröknek, mert bevándorlók rendbontásokra készültek. Több mint ezer észak-afrikai kinézetű migránst állított elő a rendőrség, csak szilveszter éjjel.