Erzsébet királynő halálhírével viccelődtek a BBC nevében

A "Gyilkos 2016" miatt kesergő Facebook-posztok új lendületet adtak az álhírek terjesztésével szórakozó internetezők számára: legutóbb II. Erzsébet halálhírével poénkodtak ismeretlenek - ráadásul a BBC hitelesnek tűnő - kamu - Twitter-oldalán.

"Breaking: A Buckingham palota közlése szerint 90 éves korában elhunyt II. Erzsébet királynő. A körülmények ismeretlenek. Hamarosan jövünk a további részletekkel" - volt olvasható az azóta törölt posztban.

A királynő haláláról szóló álhírt rengetegen osztották meg. A Buckingham palota nem kommentálta az ízléstelen hoaxot.

Looks like a fake BBC account reporting that the queen is dead pic.twitter.com/kVKYucUv88