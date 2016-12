Terror

Közel 1200 dzsihadistával végzett a török hadsereg négy hónap alatt Szíriában

Fotó: AFP

Az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet 1171 dzsihadista fegyveresével végzett a török hadsereg az Eufráteszi Pajzs fedőnevű hadművelet augusztus 24-ei kezdete óta Észak-Szíriában - közölte maga a hadsereg pénteken.

Az összesítés alapján a beavatkozásban a katonák megsebesítették az IS további 117 fegyveresét, 6 tagját pedig elfogták. A jelentésben az is szerepel, hogy a Népvédelmi Egységek (YPG) szíriai kurd milícia 291 tagja meghalt, 4 fegyverese megsebesült, 11 tagja pedig megadta magát az összecsapásokban. Törökország az IS-hez hasonló terrorszervezetként tekint az YPG-re.

Ankara azért indított hadműveletet Észak-Szíriában, hogy megtisztítson az Eufrátesz folyó nyugati oldalán egy ötezer négyzetkilométeres területet a terrorszervezetektől. A beavatkozásban a török haderő és szövetségese, az ellenzéki Szabad Szíriai Hadsereg (SZSZH) eddig mintegy 1900 négyzetkilométert vont ellenőrzése alá és jelenleg az IS második legfontosabb szíriai központját, Báb városát tartja ostrom alatt. Bábot a török elképzelések értelmében az YPG kezén lévő Manbídzs visszafoglalása követi.

Megfigyelők szerint a földrajzilag stratégiai elhelyezkedésű Bábot azért akarja Ankara bevenni, hogy a települést ne az YPG szerezze meg, mert így a kurdok összekapcsolhatnák a török határ mentén húzódó észak-szíriai területeiket.