Illegális bevándorlás

Ötszörösére nőtt Szlovéniában a beadott menedékkérelmek száma

Ötszörösére nőtt az idén Szlovéniában a beadott menedékkérelmek száma - jelentette a helyi sajtó csütörtökön. Novemberig valamivel több mint ezer menedékkérelmet fogadtak a hatóságok, amelyből mindössze 148-at hagytak jóvá.



Decemberben 314 újabb menedékkérelmet is benyújtottak, a kérelmezők többsége közel-keleti országokból érkezett. A menedékkérelmek elbírálási ideje 2016-ban 110 nap volt átlagosan.



A ljubljanai belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint 2016 első tizenegy hónapjában 976 határsértőt vettek nyilvántartásba, kétszer annyit, mint a múlt év azonos időszakában.



Korábban Szlovénián főleg csak áthaladni akartak az észak és nyugat felé tartó menedékkérők, de márciusban a nyugat-balkáni útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat előttük, és azóta Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy ott akarnak menedéket kérni.



A rendőrség hivatalos adatai szerint a kétmilliós Szlovéniában tavaly október óta félmillió közel-keleti menekültet vettek nyilvántartásba, akiknek csak egy töredéke kért menedékjogot az országban.



Vesna Györkös Znidar szlovén belügyminiszter nemrég kijelentette: Szlovéniának mindent meg kell tennie, hogy a tavalyi évhez hasonló, kezelhetetlen migrációs hullám ne ismétlődhessen meg. Hozzátette: azzal is tisztában kell lenni, hogy Ausztria le fogja zárni határait, ha nem sikerül feltartóztatni az ellenőrizetlen áradatot, ezért Szlovéniának is megelőző intézkedéseket kell bevezetnie.



A tárcavezető a szlovén hírügynökségnek (STA) csütörtökön adott interjújában arról beszélt: nincs tudomásuk arról, hogy nem indulna újabb migránsáradat Nyugat-Európa felé, mint azt Borut Pahor államfő feltételezi, aki szerint le kellene bontani a horvát-szlovén határra telepített drótkerítést. Ezért az egyelőre a helyén marad - jelentette ki Györkös Znidar.



Szlovénia eddig 187 kilométer technikai akadályt épített Horvátországgal közös határán. Ebből 27 kilométeren fém kerítést, míg a fennmaradt szakaszon szögesdrótot telepített.



A belügyminisztérium adatai szerint Szlovénia a határon feltartóztatott emberek több mint 80 százalékát visszaküldte a szomszédos országokba.



A szlovén kormány adatai szerint a menekültek és migránsok ellátására és szállítására eddig 50 millió eurót fordított az állam, az Európai Unió pedig 9,4 millió euróval támogatta Ljubljanát ebben.