Londoni elemzők: a Fed erőteljes szigorítással reagál Trump gazdaságélénkítő politikájára

Londoni pénzügyi elemzők várakozása szerint Donald Trump, a januárban hivatalba lépő új amerikai elnök erőteljes költségvetési gazdaságélénkítő programot hirdet, és mivel ennek keresletnövelő hatása jelentős lendületet ad majd az inflációnak a már most is csaknem teljes kapacitással működő amerikai gazdaságban, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a jelenleg árazottnál valószínűleg sokkal meredekebb monetáris szigorítást hajt végre a következő két évben.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics 2017-re szóló előrejelzési összeállítása szerint a Trump-kormány gazdaságösztönző intézkedései nyomán erősödő kereslet 3 százalék fölé hajtja jövőre az amerikai maginflációt. Ennek egyik következménye az lesz, hogy az Egyesült Államok és a többi magasan fejlett gazdaság monetáris politikája között sokkal szélesebb ívű lesz a széttartás, mint ahogy azt a legtöbb piaci szereplő várja.

A Capital Economics prognózisa szerint a Fed 2017-ben és 2018-ban is négy-négy kamatemelést hajt végre, sokkal többet, mint amennyit a piac jelenleg áraz.