Terrorizmus

Belgium legalább hat merényletet akadályozott meg két év alatt

A meghiúsított támadások kitervelői nemcsak "magányos farkasok" vagy Belgiumban született és nevelkedett terroristák voltak, hanem feltételezhetően bűnözői körök is. 2016.12.27 14:04 MTI

A belga hatóságok legalább hat terrorcselekményt akadályoztak meg 2014 vége óta, azaz két év alatt - közölte Eric Jacobs, a belga szövetségi bűnügyi rendőrség vezetője keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján.



Megjegyezte, hogy a terrorizmus elleni harc egyre nehezebbé vált, mivel a belga főváros környékén több mint kétszáz nemzetiség képviselői élnek. Hozzátette, hogy a meghiúsított támadások kitervelői nemcsak “magányos farkasok” vagy Belgiumban született és nevelkedett terroristák voltak, hanem feltételezhetően bűnözői körök is.



“Mindenre felkészültünk. Alaposan elemezzük a merényletek tervezőinek életrajzát, személyiségét. Sok köztük a kisstílű bűnöző, aki nem olvadt be megfelelően társadalmunkba” – mondta Jacobs.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a terrorizmus elleni harcban nagyon fontosak a helyi közösségek információi. Elmondta azt is, hogy az általa vezetett rendőrségi részleg naponta átlagosan 600 lakossági bejelentést kap, és személyi állományának 45 százaléka terrorizmussal összefüggő ügyeken dolgozik.