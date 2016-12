Biztonságáért aggódik

Menedéket kért Amerikában az afgán légierő első női pilótája

Biztonságáért aggódva politikai menedéket kért az Egyesült Államokban az afgán légierő első női pilótája, akit a lépés miatt árulónak nevezett a kabuli vezetés - jelentették amerikai lapok a nő ügyvédjére hivatkozva. Az afgán Tolo televízió azonban cáfolta az értesülést egy levél alapján, amelyet a pilótanő küldött.



A The New York Times és a The Wall Street Journal című újságok hétfői beszámolója szerint az Afganisztánban és nemzetközileg is a nők szabadságának szimbólumává vált Nilofar Rahmani a szélsőséges táliboktól, sőt néhány saját rokonától is halálos fenyegetéseket kapott, és már nyáron menedékjog iránti kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban, ahol 15 hónapos kiképzésen vett részt az amerikai légierőnél.

Fotó: Facebook

A tervek szerint múlt szombaton kellett volna hazatérnie hazájába. A 25 éves pilótanő – akit egyes újságok csak a “világ legszebb pilótanőjeként”, valamint a “női Top Gunként” emlegetnek – az amerikai médiának nyilatkozva arra is panaszkodott, hogy Afganisztánban férfi kollégái rosszul bánnak vele, és a katonai bázison kívül nem meri egyenruháját hordani.



“Váratlan és felelőtlen az, amit (Rahmani) mondott az Egyesült Államokban. A többi afgán fiatal példaképének kellett volna lennie” – reagált az amerikai lapértesülésekre az afgán védelmi minisztérium egyik szóvivője. “Elárulta hazáját. Ez szégyen” – hangsúlyozta a szóvivő az AFP francia hírügynökségnek, és azt állította, hogy a nő hazudik.



Rahmani ügyvédje, Kimberly Motley megerősítette a dpa német hírügynökségnek és az AFP-nek is, hogy ügyfele menedéket kért az Egyesült Államokban. Az AFP-nek Motley azt mondta, hogy Rahmani számára “rendkívül nehéz” volt meghozni ezt a döntést, de ő és családja is kegyetlen fenyegetéseket kapott, amelyek alapján veszélyben lenne az élete, ha hazatérne Afganisztánba. “Afganisztán valódi elárulói azok, akik (Rahmani) és családja életét fenyegetik, valamint akik folytatják a nők elnyomását” – tette hozzá az ügyvéd.



A Tolo afgán televízió ezzel szemben egy Rahmani által írt levélre hivatkozva azt írta: a pilótanő nem kért menedéket az amerikai hatóságoktól és eltökélt szándéka, hogy hazáját szolgálja. Az idézett dokumentum szerint a nő sajnálatát fejezte ki a félreértések miatt és egyúttal bocsánatot kért kollégáitól.