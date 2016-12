Ukrán válság

A donyecki szakadárok elengedtek két foglyul ejtett nőt

Az egyik kiszabadult fogoly egy mariupoli bírónő. A másik nő szintén ukrán ellenőrzésű területről érkezett a Moszkva által támogatott szakadárok által megszállt területre. 2016.12.27 11:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A donyecki szakadárok elengedtek két nőt, akiket az általuk megszállt területen tartottak fogságban - jelentették kedden ukrán hírportálok az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaságból származó információra hivatkozva.



A foglyokat a jelentések szerint Volodimir Ruban, a fogolycserével foglalkozó ukrán központ tiszti részlegének vezetője vette át. A foglyokat a szakadár ellenőrzés alatti Donyeck városa és Makijivka település között adták át a szakadárok.



Az egyik kiszabadult fogoly egy mariupoli bírónő. A másik nő szintén ukrán ellenőrzésű területről érkezett a Moszkva által támogatott szakadárok által megszállt területre. Azért utazott oda, mert szerelembe esett egy Luhanszk megyei szakadárba, aki meghívta őt magához. A férfi később azonban meg akart szabadulni a nőtől, ezért azzal vádolta meg őt, hogy együttműködik az ellenük harcoló UKROP nevű ukrán nacionalista szervezettel. A nőt fogságba vettették, állítólag egy pincében tartották fogva.



Ruban kedvező fordulatnak nevezte a két nő szabadon bocsátását, ami szavai szerint lökést adhat a szemben álló felek közötti fogolycsere folyamatának.



Tíz napja a donyecki repülőteret védő ukrán fegyveres erők egyik katonája szabadult ki a szakadárok fogságából, csaknem két évi fogva tartás után. A hősként tisztelt katona szabadulásának hírét december 18-án maga Petro Porosenko államfő jelentette be.



A Minszkben folyó egyeztetéseken azonban továbbra sem született megállapodás a két fél közötti teljes fogolycseréről. A fogva tartottak számáról is eltérő bejelentéseket tesznek a felek. Jurij Tangyit, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjének tanácsadója nemrég arról számolt be, hogy hivatalosan 108 ukránt tartanak fogva a szakadárok. Korábban Irina Herascsenko parlamenti alelnök, a minszki összekötő csoport fogolycserével foglalkozó alcsoportjának ukrán tagja viszont azt mondta, hogy a szakadárok fogságában jelenleg 42 ukrán állampolgár van, Kijev pedig 228 szakadárt tart fogva. A szakadár vezetők viszont azt állítják, hogy nekik mindössze 14 foglyuk van, míg Kijev 440 emberüket tartja bezárva.