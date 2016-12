Elátkozott 2016: a 90 éves Attenborough életéért aggódnak a rajongói

Ahogy arról mi is beszámoltunk, vasárnap, 53 éves korában meghalt George Michael világhírű énekes, a Wham! Alapító tagja. Az idén feltűnően sok hírességet veszítettünk el: Zsigmond Vilmos,David Bowie és Alan Rickman januárban, Psota Irén februárban, Kertész Imre márciusban, Prince áprilisban, Muhammad Ali és Anton Yelchin júniusban, Esterházy Péter júliusban, Gene Wilder augusztusban, Csoóri Sándor szeptemberben, Robert Vaughn és Leonard Cohen novemberben, Andrew Sachs, Gábor Zsazsa és George Michael pedig decemberben hunyt el.

Nem csoda, hogy sokan úgy érzik, elátkozott év az idei, és rettegve várják, mit hozhat méga szilveszterig hátralévő néhány nap.

A világhírű tévés-természetfilmes, Sir David Attenborough rajongói különösen izgulnak. A Twittert elárasztották a 90 éves híresség életéért aggódó üzenetek - még annak ellenére is, hogy a hírek szerint idős kora ellenére is remek egészségnek örvend.

"Most, hogy már csak hat nap van hátra az újévig, ezt üzenem David Attenboroughnak: Éld túl!" - írt a mikroblog-szolgáltatón az egyik aggódó rajongó.



