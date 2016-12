Repülőgép-katasztrófa

Nem terrorcselekmény miatt zuhant le az orosz gép

Dimitrij Peszkov, az orosz államfő szóvivője szerint nem terrorcselekmény miatt zuhant volna le az orosz hadsereg Tu-154-ese vasárnap - írja az MTI.

A roncsokat a Fekete-tengerben, a szocsi partoktól másfél kilométerre találták meg. A gépen 92 ember - 84 utas és nyolc fős személyzet - utazott. Az utasok között volt az Alekszandrov művészegyüttes 64 tagja és kilenc újságíró is. A zenészek az egyik szíriai orosz támaszpontonra akartak utazni, hogy koncertet adjanak az ott szolgáló katonáknak.

Peszkov bejelentését az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSzB)tájékoztatási részlege is megerősítette. Közleményükben azt írták, valószínűleg valamilyen idegen tárgy kerülhetett a hajtóműbe, illetve nem volt megfelelő minőségű a gépbe töltött üzemanyag, ezért a hajtómű veszített a teljesítményéből és leállt.

A roncsokhoz kivezényelt mentőalakulatok nem találtak túlélőket. Tíz holttestet már kiemeltetek a tengerből.

A mentési munkálatokban mintegy 3500 ember vesz részt, 39 hajó és vízi jármű, továbbá 135 búvárszakértő és hét mélytengeri kutatóhajó. A hatóságok a Földet szondázó műholdak felvételeit is elemzik majd a történtek felderítése érdekében.