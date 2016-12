Pilóta

Orosz repülőgép: biztonságosnak számít a Tu-154-es

Pető György pilóta szerint a Szocsi közelében lezuhant Tu-154 típusú orosz repülőgép biztonságosnak számít.



A pilóta az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorfolyamában elmondta: a Tu-154-es az európai uniós légtérből csaknem teljesen ki vannak tiltva, de nem biztonsági okokból, hanem amiatt, mert a zajelőírásoknak nem felel meg.



A volt Szovjetunió államaiban viszont sok ilyen repül - tette hozzá. Ha egy ilyen gép rendesen karban van tartva, akkor biztonságosnak számít - emelte ki a pilóta, kiemelve, hogy ennek a típusnak három hajtóműve van. Még az sem okoz problémát, ha közülük kettő is meghibásodik. Annak pedig, hogy mindhárom hajtómű egyszerre hibásodjon meg, kicsi az esélye - vélekedett a szakértő, aki szerint így hajtóműhiba kevésbé valószínű, de előfordulhatott más műszaki meghibásodás, vagy akár a pilóta is hibázhatott.



A felvételek szerint a géptörzs nagyjából egyben maradt, ez a pilóta szerint azt jelzi, hogy megpróbálták a gépet letenni. Ennek kapcsán viszont Pető György szerint felmerül a kérdés, hogyha egyben maradt a gép, hogy halt meg mindenki.



Vasárnap hajnalban felszállás után zuhant a Fekete-tengerbe egy Tu-154 típusú orosz repülőgép. A Szocsiból Szíriába tartó gépen 92 ember utazott, 84 utas és 8 fős legénység. Az utasok között volt: az Alekszandrov együttes 64 zenésze, katonák és kilenc újságíró, a Pervij Kanal (Egyes csatorna) orosz állami televízió, az NTV és a Zvezda televízió három-három munkatársa. A védelmi tárca által közzétett utaslistán szerepel a Doktor Lizaként ismert Jelizaveta Glinka, Fair Help (Méltányos Segítség) nemzetközi segélyszervezet munkatársa is.



Az orosz Nyomozati Bizottság (SZK) nyomozói jelenleg tanulmányozzák az iratokat, és kihallgatják a szerencsétlenül járt Tu-154 felszállását előkészítő vezetőket, repülésirányítókat. Kimerítő intézkedések folynak a történtek körülményeinek tisztázására - mondta a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője. A szerencsétlenség ügyében az SZK bűnvádi eljárást indított a légiközlekedés biztonságának megsértése címén.