Tragédia

Lezuhant egy orosz repülőgép

hirdetés

"Teljességgel kizárható", hogy terrorcselekmény okozta volna az orosz védelmi hadsereg Szocsiból a szíriai Latakiába tartó gépének tragédiáját - közölte vasárnap Viktor Ozerov, a szövetségi tanács (az orosz parlament felsőháza) elnöke a RIA-Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva.



A gép röviddel a felszállás után a Fekete-tengerbe zuhant. A mentők eddig négy áldozat holttestét találták meg a szocsi partok közelében. A gépen katonák, a hadsereg Alekszandrov együttesének 64 tagja és kilenc újságíró, Jelizaveta Glinka, a Fair Help (Méltányos Segítség) nemzetközi segélyszervezet munkatársa, valamint 8 fős legénység utazott.



A Tu-154 típusú gépet 1983-ban helyezték forgalomba és utoljára 2014 decemberében esett át a tervezett nagyjavításon. A gépet Roman Volkov, első osztályú tapasztalt pilóta vezette, aki eddig több mint háromezer órát repült – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Áder János részvéttávirata az orosz elnöknek

Áder János köztársasági elnök táviratban fejezte ki részvétét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a vasárnap lezuhant orosz repülőgép tragédiája miatt.



A Köztárasági Elnöki Hivatal által az MTI-hez is eljuttatott táviratban Áder János azt írta: mély megrendüléssel értesült arról, hogy Szocsi közelében több mint 90 emberrel lezuhant az orosz haderő szállító repülőgépe, fedélzetén a "méltán világhírű" Alekszandrov együttes tagjaival. "Engedje meg, hogy a magyar nép és a magam nevében ezúton fejezzem ki őszinte részvétünket az áldozatok hozzátartozóinak" - fogalmazott az államfő.



Vasárnap hajnalban felszállás után zuhant a Fekete-tengerbe egy Tu-154 típusú orosz repülőgép. A Szocsiból Szíriába tartó gépen 92 ember utazott, 84 utas és 8 fős legénység. Az utasok között volt: az Alekszandrov együttes 64 zenésze, katonák és kilenc újságíró, a Pervij Kanal (Egyes csatorna) orosz állami televízió, az NTV és a Zvezda televízió három-három munkatársa. A védelmi tárca által közzétett utaslistán szerepel a Doktor Lizaként ismert Jelizaveta Glinka, Fair Help (Méltányos Segítség) nemzetközi segélyszervezet munkatársa is.



Az orosz Nyomozati Bizottság (SZK) nyomozói jelenleg tanulmányozzák az iratokat, és kihallgatják a szerencsétlenül járt Tu-154 felszállását előkészítő vezetőket, repülésirányítókat. Kimerítő intézkedések folynak a történtek körülményeinek tisztázására - mondta a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője. A szerencsétlenség ügyében az SZK bűnvádi eljárást indított a légiközlekedés biztonságának megsértése címén.



Dmitrij Peszkov, az orosz államfő szóvivője közölte: Vlagyimir Putyin orosz elnököt tájékoztatták arról, hogy a Tu-154 eltűnt a radarképernyőről. Az elnök tájékoztatást kap a mentőszolgálatok munkájáról, folynak a kutatási munkálatok.