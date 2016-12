Terror

Berlini merénylet: túl sok veszélyes embert kell megfigyelniük a titkosszolgálatoknak

Túlterheltek a titkosszolgálatok, túl sok nemzetbiztonságra veszélyes embert kell megfigyelniük, és ez is szerepet játszhatott a hétfő esti berlini merényletben - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.



Azzal kapcsolatban, hogy milyen kérdéseket vet fel a berlini terrortámadás és merénylő szabad mozgása Európán belül, Bakondi György azt válaszolta: ezek közül az egyik a két éve tartó illegális migrációs "mozgás" és a terrorizmus, valamint a köztörvényes bűncselekmények összefüggése.



Közölte: három nagyon veszélyes csoport van, az egyik a katonák, akik már részt vettek harcokban, a másik a volt titkosszolgálati tisztek, akik hálózatokat tudnak irányítani, a harmadik pedig, amely ebben az ügyben is szerepet játszott, a vahabita hittérítők, akik a vallás terjesztésével a csalódott migránsok vagy második-harmadik generációs, bevándorló származású európaiak között lehetnek hatékonyak.



Szintén fontosnak nevezte a berlini merénylet szempontjából, hogy a titkosszolgálatok túlterheltek, túl sok olyan embert kell figyelemmel kísérniük, aki veszélyes lehet a nemzetbiztonságra, ezért ha pár hónap alatt nem tudnak "eredményt felmutatni", megszüntetik a megfigyelést.



Ez történt a berlini merénylő esetében is, akinek októberben fejezték be a megfigyelését - közölte Bakondi György.



Hétfő este a német főváros egyik leglátogatottabb karácsonyi vásárán, a Breitscheid téren a tömegbe hajtott egy kamion. A hatóságok szerint egy veszélyes iszlamistaként számon tartott elutasított menedékkérő, Anis Amri vezette. A tunéziai férfi ismeretlen körülmények között Franciaországba menekült, majd péntek hajnalban az olaszországi Milánóban bukkant fel, ahol a rendőrökkel folytatott tűzharcban meghalt.