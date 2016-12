Terror

Berlini merénylet: A gyanúsított korábban öngyilkos merénylőnek is ajánlkozott

A hírek szerint radikális muszlim csoportok hónapok óta tervezhették a berlini karácsonyi vásár elleni támadást. 2016.12.22

Fotó: AFP

Német lapjelentések szerint radikális iszlamista körök hónapok óta készülhettek a hétfő este Berlinben egy karácsonyi vásáron végrehajtott támadásra. A feltételezett elkövető korábban öngyilkos merénylőnek is ajánlkozott.

A Der Spiegel értesülése szerint radikális muszlim hitszónokok telefonjainak lehallgatása során a közveszélyes iszlamistaként számon tartott Anis Amriról kiderült ugyan, hogy hajlandó lenen öngyilkos merényletet elkövetni, de a nyomozóknak nem sikerült elegendő bizonyítékot gyűjteniük ahhoz, hogy őrizetbe vegyék.

A nemzetközi körözés alatt álló tunéziai férfit nemcsak azért gyanúsítják a hétfő esti merénylet elkövetésével, mert megtalálták tárcáját és befogadott menedékjogi státusát igazoló iratot a kamionban, hanem azért is, mert rögzítették ujjlenyomatát a kamion ajtaján.

Anis Amri az eddigi adatok szerint kapcsolatban állt észak-rajna-vesztfáliai radikális iszlamistákkal, akikhez az áprilisban Essenben egy szikh templom ellen elkövetett robbantásos merénylet vádlottjait is sorolják.

A Kölner Stadanzeiger című lap csütörtökön megszólaltatta az egyik vádlott védőjét, aki védence beszámolóját idézve elmondta, hogy tavasszal Ruhr-vidéki szalafisták körében lehetett hallani olyan tervekről, amelyek szerint teherautóval akarnak merényletet elkövetni Berlinben.

Anis Amri tavaly nyáron érkezett menedékkérőként Németországba. Észak-Rajna-Vesztfáliában helyezték el, de az idén februártól főleg Berlinben tartózkodott. A Die Welt című lap értesülése szerint a hatóságok márciustól megfigyelés alatt tartották, de mindössze annyi derült ki róla, hogy kisstílű drogdílerként tevékenykedik a német főváros egyik legfőbb kábítószer-árusító központjaként számon tartott parkban, a kreuzbergi Görltizi parkban. Azt a gyanút nem sikerült alátámasztani, hogy súlyos, állam elleni bűncselekményre készül, így megfigyelését szeptemberben leállították.

A gyanúsított - akinek kézre kerítésére 100 ezer eurós nyomravezetői díjat tűztek ki - októberben eltűnt a hatóságok elől, és ugyan a tartományi és szövetségi hatóságok közös terrorelhárító központja (GTAZ) még novemberben is foglalkozott vele az Iszlám Állam terrorszervezethez fűződő kapcsolatokra utaló jelek miatt, nem tudták megállapítani, hogy hol tartózkodik.

A hétfői merényletben tizenketten meghaltak, csaknem ötvenen megsebesültek. A halálos áldozatokról egyelőre annyit tudni, hogy hatan német állampolgárok, és van köztük egy izraeli is.