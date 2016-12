Merénylet Törökországban

Ankarai merénylet: Putyin és Medvegyev is ott volt a meggyilkolt nagykövet búcsúztatásán

Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin elnök, Dmitrij Medvegyev kormányfő és több más orosz állami vezető is megjelent Andrej Karlov meggyilkolt ankarai orosz nagykövet csütörtöki búcsúztatásán Moszkvában, a külügyminisztérium épületében.

Putyin a katonai díszpompával megrendezett szertartáson kifejezte együttérzését az Oroszország Hőse posztumusz címmel kitüntetett nagykövet özvegyének. Az egyházi gyászceremóniát Kirill, Oroszország pátriárkája vezette a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban.

Az orosz misszióvezetőt a török fővárosban egy fotókiállítás hétfői megnyitóján egy civil ruhás török rendőr lőtte le, televíziós kamerák nyilvánossága előtt. A gyilkos iszlamista és a szíriai Aleppó elleni, az orosz légierő által támogatott offenzívát felemlegető jelszavakat kiabált, mielőtt a török hatóságok végeztek volna vele.

A terrortámadás elkövetőjeként egyes források szerint a Dzsais al-Fatah szíriai iszlamista koalíció jelentkezett, de ezt az érintett szervezet az iszlám szélsőségeseket figyelő SITE amerikai hírportál szerint utóbb cáfolta. Amíg Ankara a gyanút Fethullah Gülen muzulmán hitszónokra terelte, Moszkva óvott az elhamarkodott vádaskodásoktól, és türelemre szólított fel a közösen elindított török-orosz nyomozás befejezéséig.

Az orosz külügyminisztérium terrortámadásnak minősítette a gyilkosságot az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) pedig büntetőeljárást indított az ügyben. Ankarában kedden orosz szakértők kapcsolódtak be a vizsgálatba.

Az orosz és a török vezetés egyaránt a két ország közeledése és az együttes - a Nyugatot egyelőre kizárni látszó - szíriai rendezési kísérlet elleni provokációként értékelte a terrortámadást. A nagykövetgyilkosság másnapján a történtek dacára is megtartották az előre beütemezett orosz-török-iráni kül- és védelmi miniszteri tanácskozást, amelynek középpontjában a terrorelhárítás és Szíria állt.

Ankarában közölték, hogy Andrej Karlovról nevezik el az orosz nagykövetség utcáját, az orosz posta pedig a tervek szerint bélyeget bocsát ki a diplomata emlékére.