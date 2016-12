Politika

Újabb csokibotrányba keveredett Horvátország, most Szlovéniával

Nemrég Zágráb és Belgrád között folyt nyilatkozatháború azért, mert Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő egy óvodai látogatás alkalmával Szerbiában gyártott csokoládét osztogatott dubrovniki gyerekeknek. 2016.12.22 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Miután az egyik szülő elégedetlenségének adott hangot Facebook oldalán, amiért szerb csokoládé is volt az államfő ajándékcsomagjában, Grabar-Kitarovic azonnal bocsánatot kért az érintettektől és megígérte, hogy horvát termékre cserélik a szerb édességet.



Egy Horvátországban gyártott csokoládé miatt most viszont a ljubljanai horvát nagykövetnek kellett magyarázkodnia.



Vesna Terzic nagykövet szlovén kormányhivatali dolgozóknak küldött olyan karácsonyi ajándékcsomagot, amelyben a Kras horvát édességgyár egyik bonbonja is benne volt és amelynek dobozán Horvátország térképe látható. A térképen ugyanakkor jól láthatóan be van rajzolva a határvonal a Pirani-öböl felezővonalánál, és az áll rajta, hogy Üdvözlet Horvátországból!



Szlovénia és Horvátország között 1991-ben - a két ország Jugoszláviától való függetlenedése után - tört ki határvita, amely egyebek mellett a Pirani-öböl felügyeletét is magában foglalja.



A problémát az okozza, hogy a szlovénok csak horvát területi vizeken keresztül tudnak kihajózni az öbölből, ezért a határvonal számukra kedvező módosítását kérik. A horvát fél viszont ragaszkodik hozzá, hogy a határt az öböl felezővonalánál kell meghúzni, ez pedig lehetetlenné teszi Szlovénia önálló kijutását a tengerre.



A két ország 2009-ben fordult nemzetközi döntőbírósághoz, a határvita miatt Szlovénia többször is hátráltatta Horvátország európai uniós csatlakozási tárgyalásait. Zágráb nemrég egyoldalún elállt az ügy döntőbírósági rendezésétől, mert Szlovénia lobbizott a nemzetközi bíróságon a számára pozitív döntésért. Ljubljana viszont folytatni akarja a döntőbírósági eljárást.



A szlovén külügyminisztérium hivatalos közleménye szerint az állami alkalmazottak azért küldték vissza a bonbonokat a horvát külképviseletnek, mert a horvát-szlovén határ több szakasza is vitatott még.



A Dnevnik című ljubljanai napilap arról írt: Szlovénia provokációnak vette az ajándékot, a bonbonokat pedig I Feel Slovenia feliratú ajándéktáskában küldték vissza a horvát nagykövetnek.



A horvát külképviselet vezetője a Vecernji List című horvát napilapnak szerdán úgy nyilatkozott: személyesen választotta a csokoládét, és csak jókívánságait akarta kifejezni, semmilyen provokációról nincs szó.