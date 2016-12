Berlini merénylet

Az első képek a feltételezett berlini merénylőről

hirdetés

Fotó: Facebook

Megtalálták a hétfői berlini gázolásos merénylet feltételezett elkövetőjének egy igazolványát, a kamion vezetőfülkéjében fellelt dokumentum szerint az elkövető tunéziai állampolgár lehet, aki ellen rövidesen országos körözést adhatnak ki - jelentette szerdán a Der Spiegel.



A német magazin hírportálján közölt értesülés szerint egy Anis A. névre kiállított igazolványt találtak, amely tanúsítja, hogy az illető az úgynevezett befogadott menedékjogi státussal rendelkezik.



Az igazolvány szerint Anis A. 1992-ben született Tataouine városában. A Der Spiegel szerint a nyomozók kezdeményezték a szövetségi legfőbb ügyészségnél, hogy rendelje el a férfi országos körözését.



Az Allgemeine Zeitung című mainzi lap szerint már el is kezdték a nem nyilvános, országos körözést. A dokumentumot a német-holland határnál, Észak-Rajna-Vesztfália tartományban fekvő Kleve járásban adták ki.



Egy rendőrségi szóvivő a dpa hírügynökségnek azt mondta, hogy hamarosan "intézkedéseket" tesznek Észak-Rajna-Vesztfáliában.



Az ARD országos köztelevíziónak úgy tudja, a nyomozás szálai a radikális iszlamizmus leginkább elterjedt németországi irányzata, a szalafizmus szubkultúrájába vezetnek, amelynek központja éppen Észak-Rajna-Vesztfália.

Fotó: Facebook

A Süddeutsche Zeitung (SZ) című lap és két regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportjának értesülése szerint a körözött férfi kapcsolatban áll az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet első számú németországi vezetőjeként számon tartott Ahmad Abdulaziz Abdullah A. iszlamista-szalafista hálózatával. Az Abu Walaa nevet is használó és az "arc nélküli prédikátor" néven is ismert, iraki állampolgárságú hitszónokot novemberben őrizetbe vették, azzal gyanúsítják, hogy harcosokat toborzott és juttatott el az IÁ-hoz Szíriába és Irakba.



Az SZ, az NDR és a WDR munkacsoportjának értesülése szerint a hétfői berlini merénylet feltételezett elkövetője a közelmúltban fegyvert akart szerezni, és éppen egy olyan emberhez fordult segítségért, aki az észak-rajna-vesztfáliai tartományi rendőrség informátora volt Abu Walaa hálózatában. Ezért megfigyelés alá vonták, de sikerült eltűnnie a hatóságok elől, és senki sem tudja, hogy hol tartózkodik.

A feltételezett elkövető 2012-ben Tunéziából átkelt Olaszországba, majd tavaly, a menekülthullám felerősödése idején Olaszországból Németországba utazott. Észak-Rajna-Vesztfáliában és Berlinben fordult meg, a befogadotti jogállást az idén áprilisban kapta meg. Ez a státus olyan menedékkérőknek jár, akik nem jogosultak a menekült vagy oltalmazott státusra, vagyis menedékjogi kérelmüket elutasították, de egyben felfüggesztették az ország elhagyására kötelező határozatot, mert valamilyen okból nem térhetnek vissza hazájukba, például azért, mert halálbüntetés várna rájuk, vagy nincsenek úti okmányaik.



A tényfeltáró munkacsoport szerint az igazolványon valószínűleg nem az igazi neve szerepel: Anis A. hét további személyazonosságot is használ.



A rendőrség a Bild című lap szerint is ismeri a tunéziai származású gyanúsítottat, a veszélyes iszlamisták nyilvántartásában szerepel. Több útlevele van, 21-23 év közötti. Eljárást is indítottak már ellene testi sértés miatt, de az ügy nem jutott el a vádemelésig, mert a férfi eltűnt.



Az Allgemeine Zeitung is arról számolt be, hogy a rendőrség ismeri a gyanúsítottat, a lap értesülése szerint az illetőt összesen négy személyazonosságon tartják nyilván.



A Berliner Zeitung szerint a körözött tunéziainak testi sértés és súlyos testi sértés miatt is volt már dolga a hatóságokkal, és a keresésére indult rendőröknek azt az utasítást adták, hogy óvatosan járjanak el.



Közben a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság biztonsági forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy a támadó megsebesülhetett, ezért a rendőrök megkezdték valamennyi berlini és Brandenburg tartományi kórház átkutatását. Az RBB szerint egy embert kora reggel őrizetbe vettek, de már el is engedték, mert kiderült, hogy nincs köze a támadáshoz.



Hétfő este Berlin nyugati részének központjában, az egyik leghíresebb karácsonyi vásáron egy kamion belegázolt a tömegbe, tizenketten meghaltak, csaknem félszázan megsérültek, többen súlyosan.