Bűncselekmény

Ököllel ütött egy kisgyermekes anyukát egy férfi Szentendrén

Gyermekei szeme láttára támadott meg egy kerékpáros egy nőt fényes nappal Szentendrén, miután az édesanya rászólt amiatt, hogy majdnem elgázolta a kisgyermekét. A Bükkös-patak partján, az Adria étterem és a Duna közötti szakaszon egy családjával kutyát sétáltató nő és egy biciklis középkorú férfi keveredett szóváltásba az után, hogy a kerékpáros hátulról majdnem elütötte a nő hirtelen elé ugró kisgyermekét.



A férfi erre magyarázkodás nélkül homlokon ütötte a nőt, aki magával rántotta őt, mielőtt a patak medrébe gurult.



A gyerekek mindezt rémülten nézték végig, közben sírva szólongatták anyjukat. Az egyik szemtanú a Ripostnak számolt be részletesen az esetről, amely még péntek délután történt.



"Az anya csak annyit mondott: Nem tud vigyázni? Elüti a gyereket. Erre a fickó leszállt a bicikliről, odament a hölgyhöz, és ököllel behúzott neki egy akkorát szó nélkül, hogy a nő beesett az árokba. Volt annyi lélekjelenléte, hogy közben megfogta a pólóját a férfinak a nyakánál, és magával rántotta. A férfi sárga pólója el is szakadt, és miközben legurultak a meredek domboldalon, a férfi még többször is megütötte a nőt. Pillanatok alatt történt minden" - mesélte a szemtanú.



Hozzátette: a férfi el akarta hagyni a helyszínt, de a nő egyik kezével a biciklivázat fogta, a másikkal hívta a rendőröket. Közben két arra járó férfi - látva a történteket - azonnal odasietett, majd a nő férje is megérkezett.



"A nőnek dió nagyságú pukli nőtt a homlokán, ahova a férfi ököllel odacsapott" - folytatta az eset leírását a szemtanú. Mint mondta, a rendőrség magával vitte a támadót.



A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás. "A férfit a helyszínen előállították a rendőrök, jelenleg a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán garázdaság miatt van folyamatban büntetőeljárás ellene", írták. A rendőrség jelenleg is vizsgálja a történtek körülményeit.