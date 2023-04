Erőszak

Videón a budapesti bevásárlóközpontban kitört tömegverekedés

Komoly verekedés volt péntek délelőtt Budapest IX. kerületében, a Lurdy Ház bevásárlóközpontban. A délelőtti sajtóhírek szerint két társaság esett egymásnak, és több személyt is elfogtak a helyszínre több autóval kiérkező rendőrök a balhézók közül.



Most azonban újabb információk derültek ki az esetről. A Blikk arról ír, hogy csütörtök este ért véget a ramadán, az egyik legfontosabb muszlim ünnep, melynek apropóján közös imát tartottak a bevásárlóközpont emeleti konferenciatermében. Az eseményt az Egyiptomiak Magyarországi Kulturális Szociális Egyesülete szervezte.



Volt, aki videóra vette az incidenst, majd feltöltötte TikTokra, de nem sokkal később törölte. Azonban a Metropol megszerezte a felvételt, majd közzé is tette a honlapján.



A Blikk úgy tudja, hogy az imádság alatt még nem volt semmi gond, de utána arab családok estek egymásnak. A verekedésben állítólag 15-20 ember vett részt, de még ennél is többen próbálták szétválasztani őket. A rendőrség azt közölte, hogy egy sérültet kórházba is kellett vinni.