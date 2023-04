Bűnügy

Légpuskával karon lőtte szomszédasszonyát egy férfi Apostagon

Légpuskával karon lőtte kerti munkát végző 77 éves szomszédasszonyát egy 79 éves férfi Apostagon - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.



A tájékoztatás szerint a férfi a kihallgatásakor azt mondta: szomszédjával évek óta rossz a viszonya, nem beszélnek egymással, a nőnek az ő élettársával is volt már konfliktusa, ezért döntött úgy, hogy megtorolja sérelmeiket.



A férfi kedd délután légpuskával rálőtt az utcán gyomláló asszonyra, akit kórházba kellett vinni. Az asszonynak a lőszer a karjába fúródott, azt csak operáció útján tudták eltávolítani.



A rendőrök a férfinél tartott házkutatás során a légpuska mellett egy pisztolyt is találtak, valamint csaknem 300 lőszert. Ezeket - mivel engedély nélkül tartotta magánál - lefoglalták.



A férfinak súlyos testi sértés mellett lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés miatt is felelnie kell - írták.