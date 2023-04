Bűnügy

Kiskorúakat kényszerítettek prostitúcióra egy debreceni panzióban

Emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt emelt vádat a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség egy debreceni panziót üzemeltető nő és két férfi ellen, akik kiskorú lányokat vettek rá prostitúcióra.



Az ügyészség szerdán az MTI-vel közölte, a vádirat szerint a női vádlott 2020 augusztusától 2021 márciusáig bérelt egy debreceni ingatlant, amelyet panzióként üzemeltetett; a szálláshelyről az információk elérhetőek voltak az interneten. A két férfi így került kapcsolatba a nővel; megállapodtak abban, hogy kiskorú élettársaikkal beköltöznek a panzióba.



Rövid időn belül elfogyott a pénzük; nem tudták fizetni a bérleti díjat, ezért a férfiak rávették kiskorú élettársukat, hogy prostitúcióból fedezzék a megélhetésüket, és a panzióban való további lakhatásukat - írták.



A két férfi erről megállapodott a panziót üzemeltető nővel is, aki a beleegyezésen túl segítséget nyújtott kiskorú sértettek fotózásában, a hirdetések összeállításában és közzétételében.



Az egyik pár 2020 szeptemberétől fél évig, a másik pár 2020 novemberétől 2020 karácsonyáig lakott a panzióban, és ez idő alatt a két kiskorú sértett rendszeresen szexuális szolgáltatást nyújtott pénzért idegen férfiaknak - olvasható a közleményben, amelyben kitérnek arra is, hogy a panzióban 2020 augusztusától 2021 márciusáig még további három sértett is ugyanilyen tevékenységet folytatott a női vádlott tudtával.



A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló nő ellen két rendbeli emberkereskedelem súlyosabban büntetendő esete, kényszermunka bűntette és három rendbeli prostitúció elősegítésének bűntette miatt, míg a más ügyben jogerős szabadságvesztés büntetésüket töltő, illetve bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló férfiak ellen emberkereskedelem súlyosabban büntetendő esete és kényszermunka bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken.



A vádiratban indítványt tettek arra, hogy a törvényszék mindhárom vádlottat fegyházbüntetésre ítélje és tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától.