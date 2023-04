Jog

BvOP: tavaly több mint 13 ezer távtárgyalást tartottak a börtönökben

Tavaly több mint 13 ezer távtárgyalás történt a magyarországi börtönökben - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos parancsnoksága (BvOP) kedden az MTI-vel.



Azt írták: az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tettek, hogy megteremtsék a magyarországi börtönökben a távtárgyalások feltételeit, azok alkalmazásának ugyanis megkérdőjelezhetetlen előnyei vannak. A büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények mellett ma már a bíróságok, az ügyészségek, a rendőrség és más hatóságok is "sokkal korszerűbben és költséghatékonyabban tudják lebonyolítani a fogvatartottakkal kapcsolatos eljárási cselekményeiket" - fűzték hozzá.



Kiemelték: a fejlesztések eredményeként "ma már valamennyi börtönben, összesen 70 videokonferencia-végpont biztosítja a fogvatartottak távmeghallgatását. Az új fejlesztésnek köszönhetően egyszerre valósul meg az adminisztratív munkateher-csökkentés, valamint a gyors, digitális alapú ügyintézés".



Hangsúlyozták, hogy a távtárgyalás alkalmazása a büntetés-végrehajtási szervezet számára havonta 4-5 millió forintos megtakarítást eredményez, és további szakmai előnye, hogy "a fogvatartottak külső mozgatás nélküli, intézeten belüli meghallgatása minimalizálja a biztonsági kockázatot is".



A távtárgyalások alkalmazásának népszerűségét mutatja, hogy 2022-ben a hazai börtönökben megvalósuló távtárgyalások száma elérte a 13 362 esetet - írták.



Közölték azt is: szakmai egyeztetést folytatnak a társzervekkel - így kiemelten az Országos Bírósági Hivatallal és az Országos Rendőr-főkapitánysággal - arról, hogy "a videóhívás útján megvalósuló tárgyalás és a digitális alapú előállítás-foglalás lehetőségével" hogyan tudnak még nagyobb számban élni az érintett hatóságok.