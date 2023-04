Bűnügy

Házaspárt ítéltek el kábítószer-kereskedelem miatt

Társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt jogerősen tíz év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla csütörtökön egy férfit. Felesége társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hat év fegyházbüntetést kapott - tájékoztatta a táblabíróság döntéséről pénteken a Győri Fellebbviteli Főügyészség az MTI-t.



A közlemény szerint a Győri Ítélőtábla három évvel súlyosította az első fokon eljárt Veszprémi Törvényszék határozatát a férfi esetében, míg a nő büntetését helybenhagyta.



Helybenhagyta a táblabíróság a fejenként mintegy félmillió forint értékű vagyonelkobzást és azt, hogy az egyik kiskorú gyermeke vonatkozásában megszüntette a nő szülői felügyeleti jogát.



Az ítélőtábla indoklása szerint a férfi többszörösen büntetett előéletű, több büntetőeljárás volt folyamatban vele szemben a bűncselekmények elkövetésekor, irányító szerepet töltött be és feleségét is bűnelkövetésbe sodorta.



A jogerős ítéleti tényállás szerint a férfi és a nő albérletben élt négy kiskorú gyermekével.



2018 szeptembere és 2019 júliusa között a férj havonta egy-két alkalommal nagyobb mennyiségű kábítószert szerzett be, amit zacskókba csomagolva bokros területeken elrejtett. Felesége porciózta a kábítószert és segített férjének a napi szintű árusításban. A házaspár fiatalkorúak részére is értékesített kábítószert.



A házastársak a kereskedésből befolyt pénzből tartották el a családot.



A nő több alkalommal a 15 éves lányával küldte el a kábítószert a vevőkhöz, egyszer pedig a 11 éves lánya előtt adta át a drogot a vevőnek. Ezzel szülői felügyeleti jogából eredő kötelességét súlyosan megszegte, gyermekei erkölcsi fejlődését veszélyeztette.