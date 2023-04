Bűnügy

Emberölés kísérletével vádolnak egy prostituáltat megkéselő férfit

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 24 éves férfival szemben, aki késsel támadt egy prostituáltra, és súlyos sérüléseket okozott a nőnek - tudatta a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a nő 2020 decemberében prostituáltként dolgozott, szexuális szolgáltatásait egy internetes oldalon hirdette, ügyfeleit pedig egy VIII. kerületi bérelt lakásban fogadta.



A vádlott 2020. december 4-én megbeszélte a nővel, hogy este találkoznak a sértett lakásán. A megbeszélt időben a férfi meg is jelent; az előszobába lépve levette a cipőjét, a kabátja kapucniját és arcmaszkját azonban magán hagyta, majd bement a lakás mellékhelyiségébe. Onnan kezében késsel lépett ki, és minden előzmény nélkül a sértettre támadt. A nőt a fején és a felsőtestén többször megszúrta, közben pedig folyamatosan szidalmazta.



A sértett segítségért kiabált és menekülni próbált, de a vádlott menekülés közben is többször megszúrta. A sértettnek végül sikerült kiszabadulnia a lakásból, a férfi azonban tovább üldözte őt. A nő végül a ház biztonsági őreitől kért segítséget, akik mentőt és rendőrt hívtak - írta az ügyészség.



A vádlott eközben visszament a lakásba, felvette cipőjét, majd a sértett előszobában hagyott pénztárcájából kivett 62 000 forintot, valamint magához vette a nő 15 ezer forint értékű mobiltelefonját is, mielőtt távozott.



Az ügyészségi közlemény szerint a sértett a bántalmazás következtében testszerte több súlyos, vágott és szúrt sérülést szenvedett, azokkal összefüggésben maradandó fogyatékosság is kialakult nála. A támadás erejére, kitartó jellegére, valamint a támadott testtájékra figyelemmel halálos sérülést is szenvedhetett volna.



A Fővárosi Főügyészség a 24 éves férfit emberölés bűntettének kísérletével, valamint kifosztás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a vádiratban.



A vádlott jelenleg is letartóztatásban van - áll a közleményben.