Filmbe illő autós üldözés Csepelen: a sofőrt végül leteperték a rendőrök - videó

Menekülni próbált Csepelen egy autós, de a rendőrök elfogták. A kocsijában kábítószerfogyasztásra utaló eszközöket találtak. 2023.04.13 16:30 ma.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei 2023. április 7-én 15 óra körül egy személygépkocsit akartak ellenőrizni Csepelen, a Szent Imre téren. A járművet korábban is többször megállították már, az abban utazókkal szemben kábítószerfogyasztás miatt kellett intézkedniük. A volánnál ezúttal egy átaluk ismeretlen férfit láttak, aki a megállásra felszólító rendőri jelzéseket figyelmen kívül hagyva elhajtott.



A járőrautó kéklámpa és sziréna használatával követte, miközben hangosbeszélőn is többször megállásra szólították fel. A Renault, nyomában a járőrautóval a Vermes - Táncsics - Árpád- Zsák Hugó - Duna utca útvonalon próbált egérutat nyerni, de a rendőrök végig a nyomában voltak. A menekülő útját az Ady Endre úton zárta el egy szemből érkező másik járőrautó.



Az autós ekkor kiugrott a járműből, és gyalog próbált kereket oldani, de a rendőrök gyorsabbnak bizonyultak, és öt méteren belül elfogták. Mivel a menekülő megálláskor nem húzta be kocsijának kézifékjét, az autó nekigurult a mögötte álló rendőrségi járműnek.



A férfi kocsijának átvizsgálásakor az is kiderült, hogy miért volt ilyen sürgős a dolga: az utastérben drogfogyasztáshoz használt pipa, üres fólia darabok, és egy kábítószergyanús sodort cigaretta volt. A 24 éves R. Jánost mintavételre állították elő, a kocsiból lefoglalt anyagokat szakértői vizsgálat alá vetik. Mivel a férfi először testvére adataival próbálta magát igazolni, XXI. Kerületi Rendőrkapitányság nem csak kábítószer birtoklása vétség, hanem közokirat-hamisítás bűntett gyanúja miatt is eljárást indított.​