Bűncselekmény

Napelemparkot foglalt le a NAV - videó

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folytatnak eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, az ügyben egy napelemparkot is lefoglaltak - tájékoztatta a szervezet szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint gyanúsítottként hallgatták ki egy észak-alföldi gazdasági társaság korábbi és jelenlegi ügyvezetőjét, aki fiktív adatokkal és hamis okiratokkal 900 millió forint értékben csalt el támogatásokat. A NAV munkatársai "követelésként foglalták le egy napelempark jövőbeni termelésének ellenértékét is", az akcióban a költségvetést ért kár teljes egészében megtérül - írták.



A társaság régi és új ügyvezetője is fiktív adatokkal csalt a napelempark létrehozására kiírt pályázatokon. A projekthez szükséges önerővel sem rendelkeztek, annak meglétét valótlan tartamú magánokirat felhasználásával próbálták igazolni - olvasható a közleményben, amelyben kitértek arra, hogy a cég a termelőeszközök beszerzéséhez - a vissza nem térítendő támogatás mellett - kamatmentes kölcsönt is kapott.



A közlemény szerint a pályázati összeg igénylésének egyik feltétele három érvényes árajánlat volt, de a becsatolt német és dán ajánlatok fiktívnek bizonyultak. A beszerzett burkolatjelfestőt sem a legjobb árajánlatot adó cégtől vették meg, ráadásul kiderült, hogy a pályázatban feltüntetett azonosítókkal nem is gyártottak olyan gépet.



Az akcióban a nyomozók egyszerre több helyszínen gyűjtöttek bizonyítékokat. Több mint egymilliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, köztük négy, egyenként 500 kilowattóra teljesítményű napelemes kiserőművet. A napelempark által a jövőben megtermelt villamosenergia ellenértéke - a követelés erejéig - a NAV-hoz folyik majd be - közölték.