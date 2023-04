Bűnügy

Néhány óra alatt 20 millió forintot csaltak ki egy idős embertől

A Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség minősített csalás bűntette miatt vádat emelt két férfi ellen, aki az úgynevezett unokázós csalás módszerével csaknem húszmillió forintot szerzett meg egy idős sértettől - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az elkövetők még 2019 decemberében egyik este felhívták az idős korú sértettet. Az akkor még nem annyira közismert módszert alkalmazva egyikük, magát hivatalos személynek kiadva, elhitette a sértettel, hogy egyik hozzátartozója balesetet szenvedett és jelentős anyagi kár is keletkezett.



A módszer lényege: a beszélgetés közben a sértett önkéntelen elszólásaiból megtudott információk - például a sértett gyermekének a neve, egyéb személyes jellegű adatok - alapján a beszélgetést átvevő másik elkövető már mint a hozzátartozó beszél az áldozattal.



A konkrét ügyben a két férfi megtudta a kilencven év feletti, Szigethalmon lakó sértettől, hogy otthonában húszmillió forintot tart széfben és rá tudták venni arra, hogy azt adja át egy futárnak, akit ők küldenek el hozzá.



A sértett ezután tizennyolc és félmillió forintot adott át a futárnak. "Az egyik vérszemet kapott elkövető még arra is vette a bátorságot, hogy visszahívja az idős embert, és közölte vele, hogy kevés lesz a pénz és küldje el a maradék másfél millió forintot is". Erre azonban a sértett már nem volt hajlandó - áll a közleményben.