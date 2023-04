Baleset

Szilánkosra törött kezekkel feküdt az út szélén a biciklis, senki sem állt meg segíteni - videó

A neszmélyi tízes főút falusi szakaszán biciklizett egy nő, amikor egy kamion olyan közel húzott el mellette, hogy elsodorta. Az asszony elesett, mindkét keze szilánkosra tört. Mariann azt szeretné, ha a sofőr a szemébe nézne és legalább bocsánatot kérne tőle.



Ma már bánja, hogy a tiltás ellenére nem a járdán tekert. Már majdnem a központba ért, amikor elsodorta, majd cserbenhagyta egy kamion. Hallottam, hogy jön egy nagy valami, és csak annyit láttam, hogy szürke színe volt, és aztán sodort, sodort, nekem ért… – mondta az RTL Híradónak az asszony, akinek mindkét keze szilánkosra tört a balesetben. A kamionsofőr nem tartotta be a kötelező oldaltávolságot.



Mariann a baleset után is veszélyben érezte magát: attól félt, hogy a kamion mögött érkező kocsik elütik. Az árokparton leült, a teljesen összeroncsolódott biciklit maga mellé húzta. Úgy emlékszik, a kezei, a feje és a lába fájt. Sokáig senki sem segített rajta.



Az asszony szerint nagyjából a huszadik autó állt meg neki segíteni. Egy ismerőse ült benne, ő hívott mentőt. A rohamkocsiban is ismerős arcot pillantott meg, Neszmély polgármesterét, aki szabadidejében mentőzik.



A polgármester már régóta tartott egy ilyen balesettől. Évek óta küzdenek a megnövekedett kamionforgalommal.



Az 57 éves asszony nyugdíjas virágkötő. Nemsokára leveszik a gipszeit, akkor derül ki, hogy tudja-e még mozgatni az ujjait. A közösségi oldalán kért segítséget, mert azt szeretné elérni, hogy gázolója legalább kérjen tőle bocsánatot. A sofőrt a rendőrök is keresik, a környék térfigyelő kameráinak felvételeit is átnézik.