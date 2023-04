Bűnügy

Újra őrizetbe vettek egy csalás miatt elítélt álrendőrt

Újra őrizetbe vettek egy csalás miatt korábban elítélt férfit, aki rendőrnek adta ki magát, hogy megtévessze áldozatait - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.



A közlemény szerint a férfit a Fővárosi Törvényszék január 27-én hozott jogerős ítéletében csalás és közokirat-hamisítás bűntett miatt 2 év 8 hónap fegyházbüntetésre ítélte, melynek letöltését még nem kezdte meg.



A XIII. kerületi rendőrkapitányság nyomozati adatai szerint a 49 éves férfi a lebukása után tovább folytatta a hasonló bűncselekmények elkövetését: többnyire idős embereket szólított meg, magát rendőrnek kiadva.



Volt, hogy pénzt vett át tőlük azzal, hogy az hamis, máskor a kiszemeltek bankkártyáját kérte el a PIN-kóddal együtt arra hivatkozva, hogy klónozhatták. Másokat különböző ürügyekkel "megbírságolt", de az is előfordult, hogy szociális munkásnak adta ki magát, hogy egy mozgássérült fiatalember bizalmába férkőzzön. Tőle először egy nagyobb anyagi támogatás ígéretével próbált pénzhez jutni, de a fiatal gyanút fogott, mire a férfi fenyegetéssel szerzett meg tőle 200 ezer forintot.



Olyan is volt, akit egyszerűen meglopott, majd pénzt kért az eltulajdonított értékek visszaadásáért, másnak gyógyszerei kiváltásához ajánlott fel segítséget, de eltűnt a kapott összeggel.



A gyanú szerint a csaló elsősorban Budapesten tevékenykedett, de volt, akit Esztergomban csapott be - tették hozzá.



A legalább nyolc sértettet megkárosító férfit április 1-jén fogták el a fővárosban. Zsarolás, csalás bűntett és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A nyomozóhatóság vizsgálja, hogy a gyanúsított összefüggésbe hozható-e további bűncselekmények elkövetésével - áll a közleményben.