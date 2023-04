Bűnügy

Saját lányával fajtalankodott, kislányokról készült meztelen fotókat gyűjtött a borsodi férfi

Fotó: police.hu

Gyermekpornográfiával és a saját lánya ellen elkövetett szexuális erőszakkal gyanúsít a rendőrség egy 37 éves borsodi férfit - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy a KR NNI még tavaly november végén kapott arról jelzést az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központjától, hogy egy magyarországi felhasználó saját internetes tárhelyére gyermekpornográf tartalmú felvételeket töltött fel.



A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei férfit január 10-én fogták el a nyomozók; a lakásában kutatást hajtottak végre, és valamennyi adathordozóját, valamint a büntetőeljárás szempontjából minden releváns tárgyat és eszközt lefoglaltak.



A férfi internetes tárhelyéről 147 olyan felvételt - videót és fotót - mentettek ki, amely 18 év alatti lányokról készült, volt közöttük több olyan is, amelyen 14 év alatti kislányok szerepeltek.



A gyermekeket ezek a felvételek súlyosan szeméremsértő és a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolták - írták.



Egy olyan felvétel is előkerült, amelyen a férfi egy külföldi, vélhetően 18 év alatti lánnyal videótelefonál, és ennek során mind a ketten szexuális tevékenységet végeznek.



A férfitól lefoglalt nyolc videón és hat fotón pedig a saját lánya szerepelt meztelenül. Ezek között több felvételen az látszik, ahogy az apa a lányát különböző helyzetekben szexuálisan abuzálja. A kislány a szexuális erőszak idején mindössze 6 éves, illetve 7 éves volt - tették hozzá.



A KR NNI a 37 éves férfit tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, annak védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre felhasználva elkövetett szexuális erőszakkal, valamint tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről, az elkövető nevelése, felügyelete alatt álló személy sérelmére pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfiával gyanúsította meg.



A rendőrség a gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül az esetről értesítette a gyámügyi hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot is. A kislány családból való kiemelésére nem volt szükség, mert a szülők külön élnek, és a gyermeket az anyánál helyezték el - áll a közleményben.