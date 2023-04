Terror

Bevittek egy fiatalt Miskolcról, mert iskolai lövöldözésre készült

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a fiatalkorúnak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint különböző közösségi platformokon a világban elkövetett iskolai lövöldözések iránti szimpátiájának adott hangot, lőfegyvert használókról, fegyveres konfliktusokról, bűnözőkről posztolt, és kifejezte azt a vágyát, hogy maga is fegyvert használhasson - tájékoztatta a Miskolci Törvényszék vasárnap az MTI-t. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu oldalon azt írta, egy 17 éves miskolci fiú chatfórumokon osztotta meg többekkel azon tervét, hogy valamelyik általános iskolába fegyverrel fog berontani, és többeket le fog lőni.



A törvényszék közleménye szerint a fiatal az üzenetváltások során kilátásba helyezte az általa méltatott lövöldözésekhez hasonló cselekmény végrehajtását.



A nyomozás jelenlegi állása szerint a fiatalkorú gyanúsított cselekménye emberölés előkészülete bűntettének megállapítására alkalmas - közölte a Miskolci Törvényszék.



A bíróság álláspontja szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított a bizonyítást veszélyeztetné tárgyi bizonyítási eszköz, elektronikus adat megsemmisítésével, elrejtésével, esetleg szabadlábon lévő társaival összebeszélne, őket az eljárásról tájékoztatná. Fennáll annak a veszélye is, hogy a cselekményt folytatná vagy az előkészített bűncselekményt véghez vinné - írták.



A közlemény szerint mindezekre, valamint a bűncselekmény kiemelkedő társadalomra veszélyességére tekintettel a bíróság vasárnap egy hónapra elrendelte a fiatal letartóztatását, amelyet javítóintézetben kell végrehajtani.



A végzés nem végleges.



A rendőrségi közleményben azt írták, hogy a KR NNI-t a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) Interpol Irodája értesítette szerdán arról, hogy az egyik külföldi társhatóság egy közösségi oldalon egy élet elleni bűncselekménnyel kapcsolatos bejegyzést észlelt, amely egy magyarországi felhasználóhoz köthető.



A KR NNI nyomozói átadták a kapott információkat a Terrorelhárítási Központnak (TEK). Az összehangolt együttműködésnek köszönhetően 24 órán belül sikerült azonosítani a felhasználót, akin rajtaütöttek.

A bejegyzést egy 17 éves miskolci fiú tette közzé. A tinédzser több közösségi oldalon is hangoztatta azon tervét, hogy valamelyik általános iskolában lövöldözni fog. Az volt a szándéka, hogy ha betölti a 18-at, fegyvert fog vásárolni. Az engedélyeztetési eljárással teljesen tisztában volt.



Tervbe vette azt is, hogy a lövészeti technikák megfelelő elsajátításához lövészklubba fog járni. Rendszeresen keresett fel olyan internetes oldalakat, amelyek az Egyesült Államokban a közelmúltban történt lövöldözésről számoltak be.



Az esetleges tragédiát megelőzendő már másnap rajtaütöttek a fiún: a TEK műveleti egysége fogta el őt miskolci otthonában csütörtök este. Budapestre vitték, ahol még az éjszaka folyamán gyanúsítottként hallgattak ki.



A közleményben kiemelték, hogy az emberölés előkészületének büntetési tétele akár öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet.



A rendőrség felhívja a fiatalok figyelmét, hogy az interneten bármely közösségi oldal, még ha zártnak tűnik is, nagy nyilvánosságnak számít. Az ott kiposztolt és megosztott tartalmak nem magánbeszélgetések, egy szónak vagy mondatnak akár súlyos következményei is lehetnek.



"A magyar bűnüldöző szervek minden fenyegetést komolyan vesznek, a világ bűnügyi tapasztalatai alapján nem engedhető meg az, hogy egyetlen magyar ember élete is veszélybe kerüljön" - fogalmaztak.



A TEK és a KR NNI egyetértésben hangsúlyozza, hogy a hatóság minden, a tudomására jutó, az élet kioltásával járó bűncselekmény gyanúja esetén, a tragikus végkifejlet megelőzése érdekében haladéktalanul megteszi a szükséges és nélkülözhetetlen intézkedéseket.



A közleményben azt kérték: aki úgy érzi, hogy külső segítségre van szüksége pszichés problémái megoldásához, keressen fel szakembert, vagy vegye fel a kapcsolatot valamelyik lelkisegély-szolgálattal. Aki pedig a környezetében észlel mentális problémával küzdő személyt, jelezze a hatóságoknak.