Bűnügy

Szállásadójának milliós kárt okozó férfit fogtak el a rendőrök

Legalább egymillió forintos kárt okozott szállásadójának egy 41 éves férfi, akit hétfőn fogtak el - közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat közösségi oldalán szerdán.



A Facebookon azt írták, a 41 éves férfi, aki azt állította magáról, hogy rendőr, tavaly decemberben a Győr-Moson-Sopron vármegyei Koroncón kibérelt egy házat.



A bérleti díjat azonban nem fizette, így miután több havi albérleti és rezsidíjat is felhalmozott, a tulajdonos a hitegetést megunva a szerződést felbontotta.



A férfi távozását követően derült ki, hogy a házból több dolog is eltűnt, illetve megrongálódott, így a tulajdonosnak legalább egymillió forintos kára keletkezett.



A férfival szemben a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indítottak büntetőeljárást és a győri nyomozók, a szolgálat munkatársaival együttműködve hétfőn győrszentiváni lakóhelyén elfogták, akit lopással, csalással és rongálással is gyanúsítanak - tájékoztatott a rendőrség.