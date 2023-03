Időjárás

Több ezer négyzetméteren lángolt egy hulladékfeldolgozó Gyálnál - képek

Az oltást fényes nappal kezdték - Képek: MTI/Mihádák Zoltán

Tűz ütött ki egy hulladékfeldolgozó telepen Gyál külterületén, amely mostanra több ezer négyzetméteres területre terjedt át - közölte a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője kedd délután. Az oltást munkagépek is segítik.



Csámpai Attila elmondta, hogy papírbálák gyulladtak ki, és az így keletkezett tűz átterjedt egy csarnok jellegű tárolóépületre, illetve egy betonsílóra, melyben feldolgozásra váró műanyag darálékot tartanak.



A Pest vármegyei katasztrófavédelem tűzoltó egységei megkezdték az oltást, melyhez vízágyút is bevetettek. A munkát az erős szél nehezíti - tette hozzá a szóvivő.



Késő délután a katasztrófavédelem azt közölte, hogy a tűz további terjedését sikerült megakadályozni, az oltást munkagépek is segítik.

Késő este még oltották...